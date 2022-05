Baixe esses wallpapers inspirados na nova arte da WWDC22

Todos os anos, acontece a Worldwide Developers Conference, a conferência da Apple focada em software. Nela, são anunciadas as novas versões dos sistemas operacionais da empresa, acontecem painéis sobre temas diversos nesse campo, entre outros eventos paralelos. E todo ano, acontece o ciclo de rumores, confirmações datas e… wallpapers!

Já mostramos por aqui papéis de parede inspirados no convite da WWDC22, bem como o cronograma oficial de atividades, que inclui novas artes. E foi com base nelas que o designer AR7 criou novos wallpapers.

As criações podem ser baixadas nesse link, do Google Drive. Há tamanhos otimizados para modelos de iPhones X em diante, com tela 18:9 e notch, bem como para os aparelhos mais antigos com displays 16:9.

A WWDC22 terá início no dia 6 de junho, quando costumeiramente acontece a apresentação das novas versões do iOS, do iPadOS, do macOS, do watchOS e do tvOS.

Vamos entrar no clima da conferência com os wallpapers?

