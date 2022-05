Conceito: iOS 16 com novos ícones, Central de Controle e mais!

Estamos a duas semanas da abertura da WWDC22, quando a Apple deverá anunciar as novidades que virão no iOS 16. E os conceitos para a nova grande atualização do sistema operacional dos iPhones só se proliferam.

Um dos mais recentes, idealizado por Nicholas Ghigo e Andrea Ghigo, mostra o SO repleto de novos recursos, muitos dos quais são bastante requisitados pelos usuários do smartphone inteligente da Maçã.

Um desses recursos é o famoso Always On Display, já tão conhecido por usuários de smartphones Android — e que, no iOS, contaria com controles personalizáveis.

O iOS 16 — do conceito, é claro — também viria com ícones redesenhados e com um aspecto tridimensional que lembra um pouco o que já é praticado pela Apple no macOS, mas com detalhes ainda mais expressivos.

A Biblioteca de Apps também poderia ser acessada de um novo local (o Dock), e os widgets finalmente seriam interativos — o que permitiria ações como pular uma faixa do Apple Music, por exemplo.

Outra opção muito bem-vinda seria a possibilidade de bloquear apps (provavelmente com uma senha e/ou com o Face ID). A Central de Controle também seria redesenhada, ganhando controles semelhantes ao da presente no macOS.

