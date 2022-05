“iPhones 14 Pro” poderão ter Tela Sempre Ativa, indica analista

O analista do mercado de displays Ross Young ressuscitou hoje o rumor de que a Maçã estaria planejando levar a Tela Sempre Ativa (Always On Display) — introduzida originalmente com o Apple Watch Series 5, em 2019 — ao iPhone. Essa possibilidade, vale lembrar, já havia sido ventilada no ano passado para a linha iPhone 13.

Mais especificamente, essa novidade seria exclusiva dos vindouros “iPhones 14 Pro [Max]”, os quais, segundo o analista, poderão ganhar novas telas LTPO capazes diminuir a taxa de atualização variável (ProMotion) de 120Hz para somente 1Hz. Atualmente, a linha iPhone 13 Pro, que também conta com essa tecnologia, chega a um mínimo de 10Hz.

Can’t confirm, but expecting it. — Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2022

Ao diminuir a taxa de atualização da tela para 1Hz, o iPhone poderia continuar exibindo algumas informações estáticas (como notificações, data/hora e nível da bateria) mesmo bloqueado e sem gastar muita energia. Esse truque é que permite que os Apple Watches mais recentes mantenham sua autonomia de 18 horas com uma única carga mesmo com a Tela Sempre Ativa ligada.

Mesmo que a Maçã acabe não levando o recurso ao iPhone, as novas taxas de atualização poderão ajudar a estender ainda mais a autonomia da bateria, a qual já teve ganhos consideráveis em sua última geração. Marcas como a Samsung e a Oppo já contam com telas LTPO desse tipo em alguns de seus aparelhos.

Caso você esteja se perguntando como a implementação da Tela Sempre Ativa poderia ocorrer no iPhone, saiba que já comentamos um conceito do iOS 16 que nos dá uma noção melhor de como a tela de bloqueio do smartphone iria ficar com o recurso ativado.

Animados com o rumor? Contem pra gente!

