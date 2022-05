Linksys lança roteadores mesh com Wi-Fi 6 e preço acessível

Procurando uma opção de roteador mesh com especificações interessantes que não quebre a banca? A Linksys apresentou recentemente não uma, mas duas opções a se considerar: os roteadores Atlas 6 e Hydra 6, ambos — como o próprio nome já indica — com suporte ao Wi-Fi 6.

Publicidade

A opção mais acessível, o Atlas 6, é descrita pela Linksys como uma “alternativa perfeita” para quem trabalha de casa, joga videogames online casualmente e tem o costume de fazer o streaming de conteúdo 4K. Os roteadores são dual-band e suportam conexões de até 1Gbps; cada módulo do conjunto traz três portas Ethernet 1GbE para conexões cabeadas e pode se conectar a até 25 dispositivos.

O Hydra 6, por sua vez, tem um design radicalmente diferente (com antenas), que é otimizado para ser utilizado com somente um módulo — você pode adicionar outros módulos ao conjunto, caso queira, mas a Linksys não vende pacotes a preços promocionais. O roteador também é ideal para conexões de até 1Gbps, e ele traz quatro portas Ethernet na traseira para conexões cabeadas; no Wi-Fi, ele é capaz de cobrir áreas de até 185m².

As novidades da Linksys começarão a ser vendidas nos próximos meses nos Estados Unidos e em alguns outros países. No caso do Atlas 6, uma unidade (capaz de cobrir 185m²) será vendida por US$150; o pacote com dois módulos (370m²) custará US$280, enquanto o kit com três (560m²) sairá por US$350. O Hydra 6, por sua vez, custará US$180 em pacote único, com apenas um módulo.

Ainda não há informações sobre a disponibilidade dos novos roteadores da Linksys no Brasil — mas ficaremos de olho, como de costume.

via SlashGear