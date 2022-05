Novos AirPods Pro terão Lightning e serão fabricados no Vietnã, diz Kuo

O analista Ming-Chi Kuo está de volta com mais previsões sobre a próxima geração dos AirPods Pro — a qual, como ele já havia comentado, poderá ser lançada no segundo semestre deste ano.

Segundo Kuo, o estojo de carregamento dos fones de ouvido manterá um conector Lightning em vez de mudar para USB-C. Além disso, ele comentou que os fornecedores da Apple produzirão os “AirPods Pro 2” em massa no Vietnã em vez da China, que há muito tempo continua sendo seu principal centro de fabricação — embora o país do sudeste asiático já produza diversos modelos dos AirPods.

2. The shift of AirPods Pro 2 production can be attributed to the relatively not complicated supply chain and Vietnam’s better production environment (such as infrastructure and workforce) vs. most countries outside China. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 24, 2022

Como destacado pelo analista, a mudança no polo de produção dos futuros AirPods Pro pode ser atribuída à cadeia de suprimentos menos “complicada” e ao melhor ambiente de produção do Vietnã, como infraestrutura e força de trabalho — diferentemente da maioria dos países fora da China.

As alegações do analista vem à tona logo após uma reportagem do The Wall Street Journal afirmar que a Maçã quer reduzir ainda mais sua dependência das linhas de produção chinesas, solicitando a seus fornecedores que explorem a possibilidade de expandir a produção na Índia e no Vietnã.

5. For Chinese companies, Luxshare ICT and Goertek, who are AirPods series assemblers, setting up facilities in Vietnam instead of India can also reduce potential geopolitical risks.

6. I predict the charging case of AirPods Pro 2 will still support Lightning, not USB-C. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 24, 2022

No entanto, Kuo apontou que é no mínimo “desafiador” para a Apple replicar o sucesso com a linha de produção dos novos AirPods Pro no Vietnã para outros produtos a curto prazo, isso porque o processo de introdução de novos produtos (new product introduction, ou NPI) da Apple está concentrada na China.

Sobre a possível preferência pelo polo de produção vietnamita em vez do indiano, Kuo alegou que, para algumas fornecedoras chinesas como a Luxshare ICT e Goertek (responsáveis pela montagem de AirPods), a instalação no Vietnã reduziria “potenciais riscos geopolíticos”.

Vamos continuar acompanhando tudo isso…

