Sebastian Vettel (quase) rastreia ladrões com app Buscar

Nós sempre esperamos que recursos como o Buscar (Find My) ajudem e incrementem o uso de pessoas comuns. Mas e quando pessoas famosas fazem uso dessas funções, ainda mais gerando situações bastante peculiares?

Foi o que aconteceu com o piloto da Fórmula 1 Sebastian Vettel. No dia após o Grande Prêmio da Espanha, ao sair de seu carro, em Barcelona, ele teve sua mochila furtada, como mostrou o jornal catalão El Periódico. Dentro dela estava um par de AirPods, que foram rastreados pelo aplicativo Buscar no iPhone.

O piloto honrou seu ofício, pegou uma moto elétrica e foi em direção à localização mostrada no aplicativo. No caminho, a polícia foi informada do que estava acontecendo e se juntou a Vettel. Chegando ao local, ele infelizmente achou apenas os AirPods jogados em um vaso de flores na janela de uma loja — parece, portanto, que ele não era o único que sabia da possibilidade de rastreio.

A vítima registrou uma queixa na polícia, que investigará o caso. Ele disse que não conseguiu visualizar os ladrões, mas imagens de câmeras de segurança serão analisadas. Também estavam na mochila documentos pessoais, o passaporte de Vettel e cartões de crédito (já cancelados).

Bom, pelo menos vemos que o recurso Buscar de fato funciona, não?

