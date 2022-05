Série MX: Logitech anuncia novos mouse e teclados mecânicos

A Logitech anunciou hoje a chegada de três novos produtos para a sua popular família de periféricos profissionais, identificada pelo prefixo “MX”.

Entre as novidades da vez, estão as versões “completa” e “mini” do teclado MX Mechanical e o mouse MX Master 3S — os quais chegam como evoluções de outros produtos da marca.

MX Mechanical

Focada em usuários que sempre quiseram experimentar a responsividade dos teclados mecânicos, mas que não são muito fãs de seu barulho tradicional, a linha MX Mechanical chega para ser a primeira opção da Logitech com switches silenciosos. Além disso, os teclados também abrem mão do visual futurista e colorido que geralmente acompanha esses periféricos em favor de algo mais sóbrio e minimalista, com teclas de baixo perfil.

Assim como outras opções da linha MX, os novos teclados trazem uma retroiluminação inteligente com ajuste automático do brilho, o que ajuda a poupar a bateria. Eles vêm equipados com o switch Tactile Quiet (Brown), o mais silencioso vendido pela Logitech. Também será possível adquiri-los com os switches Clicky (Blue) e Linear (Red) em mercados selecionados.

Tanto a versão completa quanto a versão mini do MX Mechanical contam com baterias de 1.500mAh, o que, segundo a fabricante, é suficiente para manter os teclados funcionando por até 15 horas com a retroiluminação ligada e até 10 meses com a função desligada.

Ambos estão disponíveis apenas no padrão americano (inglês).

MX Master 3S

Já o MX Master 3S chega como uma revisão do elogiado MX Master 3, mantendo praticamente o mesmo design. Embora sejam idênticos por fora, a nova versão segue a mesma linha do teclado ao oferecer cliques até 90% mais silenciosos, além de um novo sensor de 8.000DPI capaz de rastrear ainda mais superfícies (como vidro).

Assim como sua versão anterior, MX Master 3S traz um total de sete botões totalmente personalizáveis, o que inclui a famosa roda de rolagem rápida MagSpeed — capaz de percorrer até 1.000 linhas por segundo.

O novo mouse traz uma bateria interna de 500mAh com uma ótima autonomia de até 70 dias com uma única carga. A conexão com o computador, por sua vez, é feita a partir do protocolo Bluetooh LE (Low Energy), sendo compatível com o acessório Logi Bolt USB.

Tanto os teclados quanto o mouse são gerenciados pelo software software Logi Options+, que finalmente saiu do seu período de testes (beta) com novos recursos e um visual repaginado. Os periféricos são compatíveis com o seguintes sistemas operacionais: macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Windows e Linux.

Nos Estados Unidos, o MX Master 3S será vendido por US$100. Já o MX Mechanical “padrão” sai por US$170, enquanto a versão mini chega por US$150. Por lá, as vendas começarão ainda neste mês.

Embora estejam marcados para aterrissar em solo brasileiro em junho, a Logitech ainda não divulgou os preços nacionais de nenhum dos novos produtos — nós, como sempre, ficaremos de olho para futuras atualizações.

