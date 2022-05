Street View do Google Maps ganha “volta no tempo” no iOS e Android

Parece que foi ontem, mas lá se vão 15 anos desde que o Google deu ao Maps uma das suas funcionalidades mais icônicas: o Street View, recurso que permite aos usuários viajar pelo mundo sem sair de casa, conhecer com antecedência um local para onde pretende viajar ou simplesmente planejar uma rota com mais cuidado.

Pois hoje, para celebrar o aniversário, a gigante anunciou duas melhorias para o recurso.

Para início de conversa, o Street View nos aplicativos do Google Maps para iOS e Android enfim ganhará o recurso de “viajar no tempo” já presente no desktop há algum tempo. Com a funcionalidade, será possível conferir um arquivo de todas as imagens capturadas daquela localidade desde (possivelmente) 2007, quando o Street View foi lançado — excelente para acompanhar as mudanças da cidade e rememorar espaços que já não existem mais, por exemplo.

Para acessar o recurso nos dispositivos móveis, basta tocar em qualquer lugar da imagem quando já estiver no modo Street View para abrir um cartão de informações sobre aquela localidade. No cartão, é possível tocar na opção “Ver mais datas” para conferir todos os registros feitos pela equipe do Google naquele local.

A segunda novidade anunciada pelo Google não será fisicamente acessível pelos consumidores, mas certamente trará melhorias significativas para o Street View daqui em diante: a empresa começou a testar um novo equipamento, muito mais leve e compacto, que poderá ser utilizado pela equipe do recurso para a captura de locais desafiadores, nos quais carros ou mochilas volumosas podem não ser muito práticos — montanhas, ilhas remotas e muito mais.

O equipamento tem o tamanho de um gato doméstico e pesa cerca de 7kg, mas traz a mesma qualidade de imagem e poder de processamento dos instrumentos de captura mais avantajados do Street View. A ideia do Google, além da facilidade, é enviar os módulos de captura mais facilmente para pessoas ao redor do mundo, para que ambientes nunca antes capturados (por dificuldade de acesso, por exemplo) enfim sejam integrados ao recurso. É possível, ainda, conectar o módulo a qualquer veículo e controlá-lo por meio de um dispositivo móvel.

