TikTok lança sistema de assinaturas para transmissões ao vivo

Em janeiro, comentamos que o TikTok estava desenvolvendo um novo modelo de assinaturas para criadores de conteúdo, a exemplo de outras plataformas como o Instagram. Pois bem, agora a rede social está começando a liberar a LIVE Subscription (ou “Assinatura AO VIVO”, em português), um serviço — como o próprio nome já indica — especialmente para as lives feitas pelo app.

Segundo a rede social, o serviço será liberado inicialmente para convidados, mas será disponibilizado de forma global nos próximos meses. Com o recurso, os criadores terão ainda mais opções de monetização, podendo aproveitar o engajamento de sua comunidade de seguidores para aumentar seus ganhos.

Com uma assinatura, fãs ganharão certas vantagens que os usuários comuns não terão durante as transmissões ao vivo. Entre elas, estão os emblemas/crachás, que serão exibidos ao lado do nome de perfil e darão destaque aos assinantes enquanto eles estiverem interagindo no bate-papo.

Os emotes exclusivos também chegam para dar um maior destaque aos fãs durante as transmissões. Projetados sob medida pelos criadores para uso nas lives, eles prometem tornar as sessões mais animadas e poderão ser escolhidos a dedo para representar os usuários.

Por fim, a LIVE Subscription também “estreará” uma nova modalidade de transmissões, as quais restringirão o bate-papo somente para os assinantes. A live continuará sendo exibida para o resto da comunidade, mas a interação entre fãs e criador ficará mais fechada, favorecendo uma “conexão ainda mais pessoal” entre eles.

O recurso será lançado já nesta semana, mas detalhes como o valor de uma assinatura ainda não foram divulgados.

via TechCrunch