Uber passa a aceitar Pix e pedir selfie para pagar em dinheiro

A Uber anunciou que a função de pagamento com Pix começou a ser liberada para todos os usuários. Desde novembro do ano passado, ela estava em testes nas cidades de Recife e Curitiba. Já em 2020, era possível comprar créditos com as rápidas transferências bancárias, mas agora passou-se a poder pagar viagens separadamente.

O funcionamento é simples: basta selecionar a opção “Pix” na lista de formas de pagamento. Então, será aberta uma página no navegador com um código do Pix copia e cola. Esta é a modalidade usada por várias lojas para identificar o pagamento na hora, como quando pagamos com cartões. Basta colar o código no aplicativo do seu banco e fazer a transferência.

Alguns segundos após identificar o pagamento, o Uber solicitará um carro e a corrida transcorrerá normalmente. Caso haja necessidade de devolução do valor, a empresa afirma que isso será feito em até três horas, disponibilizando o dinheiro na mesma conta bancária de onde saiu o Pix. Se o preço da corrida aumentar, com mudança de trajeto ou taxas, será gerado um débito que pode ser pago com outro Pix ou com as demais formas de pagamento.

Além disso, foi criado o recurso em fase piloto U-Selfie. Ele exigirá uma foto do rosto de pessoas que solicitarem viagens para pagar em dinheiro e sem um método de pagamento digital cadastrado. Segundo a empresa, essa função era uma das mais solicitadas pelos motoristas. As fotografias não serão compartilhadas nem passarão por verificação biométrica, mas ficarão armazenadas caso seja necessária uma análise.

via InfoMoney