★ Vale a pena viajar de ônibus com a Águia Branca?

Você conhece as vantagens de viajar de ônibus? Existem várias, mas a facilidade e o preço acessível se destacam. No Brasil existem cerca de 4.600 rodoviárias espalhadas pelo território, um número muito superior à quantidade de aeroportos. Portanto, é mais fácil encontrar uma rodoviária próxima à sua casa e economizar tanto tempo quanto dinheiro.

Os preços das passagens aéreas aumentaram cerca de 19% no último ano, segundo pesquisas feitas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), chegando a valores 5x maiores que as passagens de ônibus. Outro fator relevante em termos comparativos é a bagagem: a Águia Branca permite um volume considerável, sem pagar nada a mais por isso.

E por falar em Águia Branca, a empresa é referência em transporte rodoviário desde 1946, atendendo a diversos estados do Brasil como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas.

Como comprar passagem de ônibus com a Águia Branca?

A passagem de ônibus pode ser comprada pelo site, via WhatsApp ou em uma agência mais próxima.

No site é possível fazer o pagamento através de cartão de crédito, Pix, PicPay e cartão de débito. É rápido e prático e, ao finalizar sua compra, a passagem digital é emitida e enviada para o email cadastrado. No momento do embarque, basta apresentar seu celular com a passagem digital junto a um documento de identificação válido.

“Vai com tudo. Vai de Águia Branca”

A Campanha “Vai com tudo. Vai de Águia Branca” surgiu com o objetivo de promover ações promocionais e ressaltar os motivos que fazem da empresa, sua melhor escolha. Aqui vão alguns deles:

Modernidade

As viagens longas agora podem ser feitas com conforto. A Águia Branca possui ônibus modernos e tecnológicos, como o G8 (da Marcopolo) que, além de um visual moderno, possui poltronas ergonômicas com material diferenciado, entradas USB, Wi-Fi, ar-condicionado e muito mais.

Para aqueles que desejam comprar passagem de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro ou passagem de ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo, há grandes chances de viajar em uma dessas “máquinas”.

Promoções imperdíveis

Para ficar por dentro das promoções da Águia Branca, basta acompanhar as redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e LinkedIn) ou cadastrar o seu email no site. Novos cupons de descontos são disponibilizados com frequência; comprando a sua passagem com antecedência, você garante preços diferenciados.

E já que estamos falando de cupom, o TAON30 é válido para a primeira compra no site. Ele está ativo e garante 30% off na passagem de volta — basta seguir as regras e aproveitar!

Atendimento de qualidade

Em todo o processo de compra e pós-compra, a Águia Branca busca manter um alto padrão de qualidade no atendimento. Para que a cordialidade não falte no momento da viagem, os motoristas passam por treinamentos específicos, que vão desde a condução do veículo até a forma de tratar os passageiros.

Troca, remarcação ou cancelamento

Troca, remarcações e cancelamentos podem ser feitos através do site. Basta acessar o “Minha Conta” e seguir as instruções que aparecem na tela.

Se a sua demanda não for solucionada, basta entrar em contato com o SAC (0800 725 1211). É válido ressaltar que os procedimentos são realizados de forma gratuita, desde que sigam as regras estabelecidas aqui.

Blog da Águia Branca

Agora é possível acompanhar conteúdos de qualidade sobre viagens no Blog da Águia Branca. Além das dicas de destinos e pontos turísticos, você ficará por dentro das viagens de ônibus, promoções e muito mais!

E aí, o que estão esperando para viajar o Brasil com a Águia Branca? 🚌😀