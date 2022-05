Waze finalmente ganha integração com o Apple Music

Entre os apps de GPS que existem, o Waze é talvez um dos mais “divertidos” — no sentido de oferecer recursos que vão além da sua funcionalidade (básica) de navegação, como opções de voz com celebridades e diferentes modos de visualização.

Por outro lado, certamente existe um apanhado de funcionalidades que o Waze não possui (em relação a outros apps). Bem, podemos riscar um dessa lista: integração com o Apple Music — algo que já estava disponível no Google Maps desde 2018.

Isso significa que assinantes do serviço de streaming musical da Maçã que usam o Waze podem controlar a reprodução de músicas e obter informações sobre as faixas que estão tocando (e das próximas) diretamente pelo app de navegação.

Vale notar que o Waze já possuía integração com uma variedade de serviços de streaming (tanto de música quanto de audiolivros), como Amazon Music, Audible, Deezer, Spotify, TIDAL, YouTube Music, entre outros.

Demorou, mas taí.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

