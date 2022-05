App traz de volta o miniplayer do iTunes ao app Música

Se você é um usuário antigo de macOS, com certeza deve conhecer o iTunes. E se você já foi um usuário avançado do iTunes, você também provavelmente deve lembrar com nostalgia do miniplayer, um dos recursos mais interessantes do app.

O atual app Música (Music), considerado o sucessor do iTunes no macOS, não conta com o miniplayer como o conhecíamos no app clássico, o que faz com que alguns desenvolvedores criem soluções que reproduzem praticamente de forma fiel o recurso.

Um desses apps é o Music MiniPlayer, o qual conta com todos os recursos básicos para controlar o Apple Music, bem como informações e indicadores de status para mantê-lo visível — inclusive, mantê-lo flutuando em primeiro plano.

E o Music MiniPlayer conta com um extra em relação ao miniplayer original da Apple: a possibilidade de trocar de playlist sem ter que abrir a janela principal do Apple Music — o que pode ser feito com um deslize para mostrar outras listas e controlar os modos aleatório e repeat, também emulando o visual clássico do macOS OS X.

Contando com uma interface modificada para se adaptar à reprodução de rádios do Apple Music, o aplicativo foi desenvolvido tanto com AppKit quanto com Swift, o que o torna um app 100% adaptado ao sistema operacional atual da Apple.

Desenhado pelo desenvolvedor Mario Guzman, o Music MiniPlayer pode ser baixado gratuitamente nesse link [ZIP].

