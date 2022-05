Apple TV+ quer mais séries como “The Morning Show”, diz reportagem

Demorou algum tempo, mas o Apple TV+ finalmente parece ter encontrado um ritmo interessante de produções e alguns títulos de maior sucesso para conquistar um público cativo, como “Ted Lasso” ou “Severance”. Agora, é preciso traçar os próximos passos do serviço — e, segundo uma matéria do Business Insider, a Maçã parece ter uma visão clara do que necessita para continuar perseverando.

A reportagem, citando fontes da indústria e um documento interno distribuído pela Apple a algumas das suas parceiras, afirmou que a Apple tem interesse em mais conteúdos como “The Morning Show” — isto é, séries dramáticas calcadas no realismo e protagonizadas por mulheres.

Outros estilos que também interessam à Apple são histórias dramáticas de prestígio, nos passos de minisséries como “Em Defesa de Jacob”, além de um ou outro conteúdo mais extravagante como “WeCrashed”. Histórias cômicas como “Ted Lasso” também estão entre as intenções da Maçã, mas isso não chega a ser uma grande surpresa: além de ser o maior sucesso da plataforma até o momento, os serviços de streaming no geral colocam bastante ênfase no gênero da comédia, considerado o de maior potencial para atrair assinantes.

No geral, a estratégia da Maçã é apostar em filmes, séries e minisséries de alta reputação, seja na qualidade narrativa, técnica, do elenco e/ou da equipe — e, desta forma, polir cada vez mais o verniz de “qualidade, não quantidade” com o qual o Apple TV+ vem sendo associado.

Por outro lado, a Apple continua desinteressada em conteúdos que sejam “excessivamente sombrios” ou polêmicos. No passado, a Maçã já atraiu críticas por rumores de que procurava uma programação mais amigável a todos os públicos, evitando cenas de sexo, drogas ou violência; hoje, está claro que esse tipo de orientação (caso tenha existido um dia) está mais relaxada, mas ainda há uma tentativa de manter os filmes e séries originais do serviço fora da seara mais controversa do audiovisual.

Um tipo específico de série no qual a Apple não tem interesse, segundo a reportagem? “Dramas nos quais um policial descobre um monte de corpos numa cidade pequena”. 😛

O fato é que, pelo visto, o caminho está sendo traçado. O que acham da estratégia?

