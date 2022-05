Apple TV+ terá série live-action de “Speed Racer”; J.J. Abrams produzirá

Go, Speed Racer, Go!

De acordo com o Hollywood Reporter, o lendário corredor dos mangás e animes japoneses terá em breve um novo lar e uma nova roupagem: o produtor J.J. Abrams (“Lost”, “Star Wars: O Despertar da Força”) está desenvolvendo uma série live-action da franquia, a qual deverá estrear exclusivamente no Apple TV+.

As notícias ainda não foram confirmadas oficialmente, mas algumas fontes indicam que, internamente, a Apple já deu inclusive o sinal verde para a produção da primeira temporada da série — segundo as pessoas ouvidas, a Maçã ficou impressionada com a “visão empolgante” que Abrams expôs para a concepção da nova série.

De acordo com as informações iniciais, Abrams deverá ser produtor executivo da série por meio da sua produtora Bad Robot, enquanto a Warner Bros. Television (empresa com a qual Abrams tem um atual contrato de prioridade) coproduzirá com a Apple. Hiram Martinez (“Snowpiercer”) e Ron Fitzgerald (“Westworld”) estão cotados para corroteirizar o projeto e servirem de showrunners.

Fica a expectativa, agora, de saber se a nova incursão de “Speed Racer” no universo live-action será bem-sucedida: o filme de 2008, dirigido pelas irmãs Wachowski, foi considerado um grande fracasso de público e crítica (apesar de ter seus defensores ardentes no mundo cinéfilo). Desde dezembro de 2013, os direitos globais da franquia voltaram à japonesa Tatsunoko Production — que, segundo as fontes do THR, “abençoaram” a vindoura produção da Maçã.

Quanto a J.J. Abrams, o projeto é mais um feito em colaboração com o Apple TV+: o diretor/produtor já tem por lá “A História de Lisey” e “Little Voice”.

Fiquemos no aguardo, portanto, de novas informações. Promissor!

