Chefe de varejo da Apple discursa contra sindicatos em vídeo

A tendência de sindicalização de algumas lojas da Apple ao redor dos Estados Unidos continua gerando movimentações fortes dentro da empresa. Entre comunicados, reuniões e outras iniciativas, fontes já acusaram a Maçã até mesmo de táticas ilegais para barrar a formação dos sindicatos em alguns pontos do país. E a investida continua — agora, com a chefona do varejo da Maçã, Deirdre O’Brien.

De acordo com a Bloomberg, a vice-presidente sênior de varejo e pessoas da Apple divulgou recentemente um vídeo em todas as lojas da Maçã nos EUA. Nele, a executiva tenta dissuadir os empregados das tentativas de sindicalização, apontando para desvantagens nesse sistema de relação entre o empregador e o funcionário.

O vídeo não foi divulgado publicamente, mas a Bloomberg destacou alguns dos trechos da fala de O’Brien. Em uma determinado ponto, a executiva cita que “é direito de cada um se juntar a um sindicato, mas é direito também dos trabalhadores não se sindicalizar” — e cada funcionário deveria consultar diversas pessoas e fontes para entender o que significaria trabalhar para a Apple num sistema de acordo coletivo de trabalho.

O’Brien afirma ainda que a relação da Apple com seus funcionários é baseada na abertura e na colaboração direta, e um sindicato poderia afetar essa prática — inclusive adiando ou afetando possíveis aumentos, bônus e outros benefícios, uma vez que (nas palavras da executiva) as negociações com os sindicatos “seriam mais complexas do que aquelas realizadas diretamente com os funcionários”.

Nós temos uma relação que é baseada num compromisso mútuo aberto, colaborativo e direto, e eu sinto que isso poderia mudar fundamentalmente se uma loja começasse a ser representada por um sindicato, com um acordo coletivo de trabalho. E eu me preocupo com o que poderia significar essa interposição de uma outra organização no meio das nossas relações. Uma organização que não tem um entendimento profundo da Apple ou do nosso negócio e, mais importante, não acredito que compartilha do compromisso que nós temos com você.

Segundo algumas fontes ouvidas pela Bloomberg, as ações de O’Brien não param por aí: a executiva tem visitado lojas da Apple nos EUA ao longo das últimas semanas, numa movimentação que tem como objetivo conversar diretamente com funcionários do varejo e tentar dissuadi-los das campanhas de sindicalização.

Enquanto isso…

Mais uma loja inicia campanha

…mais uma loja da Maçã iniciou a movimentação para formar um sindicato próprio: a Apple Oxmoor, em Louisville (Kentucky).

Apple Oxmoor

De acordo com o Bloomberg Law, cerca de 30% dos funcionários da loja já se declararam a favor da sindicalização, que é o mínimo exigido pela lei local para realizar uma eleição que defina o futuro do projeto. O grupo que lançou a iniciativa, entretanto, pretende continuar fazendo uma campanha interna para angariar cerca de 70% de apoio entre os empregados da loja antes de iniciar o processo de votação em si.

Segundo o funcionário Jay Hedgspeth, um dos líderes da iniciativa, a Apple tem se mostrado uma empresa focada apenas em números, sem prestar apoio suficiente aos seus funcionários. Ele se queixa de pagamentos que não condizem com os lucros da companhia e uma cultura corporativa “desmotivadora”, entre outros fatores, para justificar a tentativa de sindicalização:

Tudo o que acontece numa loja da Apple hoje em dia é baseado em métricas. Tudo gira em torno de quantas pessoas você consegue atender, para quantas pessoas você consegue vender um plano do AppleCare junto com a venda de um produto. […] Tudo é pensado para aumentar esses números o máximo possível.

Vejamos, portanto, quem sairá por cima dessa história no fim das contas — certamente ainda há muita água para se rolar por debaixo dessa ponte.

