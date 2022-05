Lockdowns na China atrasam produção de um dos “iPhones 14”

Há semanas, temos acompanhado aqui as dificuldades enfrentadas por fornecedoras da Apple na China devido aos sucessivos lockdowns para conter o avanço do novo Coronavírus (COVID-19) no país.

Os efeitos disso, naturalmente, já estão sendo sentidos pelas parceiras da Apple e até mesmo por ela, com produtos indisponíveis e atrasos em entregas — mas até mesmo novidades futuras estão à beira de serem afetadas.

De acordo com uma reportagem do Nikkei, pelo menos um modelo dos “iPhones 14” está com “semanas” de atraso na produção — e a Apple estaria trabalhando com fornecedores para voltar ao prazo correto.

Mais precisamente, o modelo em questão está cerca de três semanas atrasado em relação aos demais — segundo as informações, todos os modelos estão atualmente no estágio de teste de verificação de engenharia (engineering validation test, ou EVT), no qual a Apple ajusta as linhas de produção.

Como destacado pelo Nikkei, a suspensão das atividades dos principais fornecedores da Apple em Xangai e o impacto dos lockdowns no transporte da região causaram esse atraso.

É um desafio compensar o tempo perdido, a Apple e seus fornecedores estão trabalhando sem parar para acelerar o desenvolvimento.

Geralmente, todos os novos iPhones completam o EVT até o final de junho, deixando tempo para a produção em massa acontecer até o final de agosto — ou possivelmente no início de setembro.

Se o processo de desenvolvimento puder ser acelerado e avançar para o próximo nível por volta do final de junho ou início de julho, então ainda deve ser possível atender ao prazo de produção em massa até o início de setembro.

Portanto, ainda é cedo para dizer que o atraso no desenvolvimento provocará um adiamento no lançamentos dos novos aparelhos — como aconteceu com a linha iPhone 12, em 2020. Certamente, esse cenário ficará mais claro nos próximos meses.

via Reuters