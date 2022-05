Mail: como escolher as pastas incluídas nos avisos do Dock [Mac]

Quem já está acostumado a usar os dispositivos da Apple sabe que, por padrão, os ícones dos aplicativos nativos e de alguns de terceiros exibem um círculo vermelho — os chamados avisos (badges) em cima dele, na tela inicial (no caso do iPhone/iPad) ou no Dock (no caso do Mac).

Isso ajuda a mostrar rapidamente quando há alguma notificação não lida no tal app. No Mail, por exemplo, isso acaba sendo ainda mais útil.

No Mac, a Apple possibilita que você personalize quais as caixas de correio serão incluídas nessa contagem de emails não lidos. Assim, é possível verificar apenas com uma olhada rápida no Dock quantas mensagens você ainda precisa ler.

Confira, a seguir, como escolhê-las!

Primeiramente, é preciso que você se certifique de que a opção “Avisos no app” esteja devidamente ativada. Para fazer isso, vá até Preferências do Sistema » Notificações e Foco. Em seguida, selecione a aba “Notificações” e “Mail”, na aba lateral. Depois, veja se “Avisos no app” está marcada.

Além disso, obviamente, você precisa ter colocado o Mail no Dock.

Depois, abra o Mail e vá até Mail » Preferências…, na barra de menus (ou use diretamente o atalho ⌘ command , ). Por fim, clique na aba “Geral” e use o menu suspenso ao lado de “Contagem de não lidas no Dock” para escolher quais caixas de correio serão incluídas.

Superútil, não acham? 👨‍💻