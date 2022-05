Mail: como redirecionar um email [Mac]

Aqui no MacMagazine, já demos diversas dicas voltadas aos usuários do aplicativo nativo Mail — que, como o próprio nome deixa claro, serve para gerenciar as suas contas de email e as suas mensagens enviadas/recebidas.

A de hoje, por exemplo, é voltada para aqueles momentos em que você talvez tenha recebido algum email por engano. Com alguns simples passos, você pode redirecionar esse email para a pessoa certa.

Veja, a seguir, como é fácil fazer isso usando o app para macOS!

Com o aplicativo aberto e o email devidamente selecionado, vá até Mensagem » Redirecionar (na barra de menus), ou use o atalho ⇧ shift ⌘ command E .

Por fim, insira o endereço para onde deseja que o email seja enviado e clique no ícone representado por um avião de papel, na parte superior esquerda da janela.

Vale notar que isso é um pouco diferente de encaminhar um email. Neste caso, somente o endereço do remetente original é exibido para o destinatário, e a resposta dele é enviada para o remetente original. Além disso, não é possível redirecionar emails em contas do Microsoft Exchange.

Fácil, não?! 😊