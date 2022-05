Microsoft lança PC e aplicativos com arquitetura ARM

A Microsoft parece estar correndo contra o tempo e se preparando para uma cogitada transição na arquitetura adotada por processadores de PCs com Windows. Insatisfeita com a eficiência energética dos chips Intel (x86) e vendo a Apple sair na frente com a família de chips M1, a empresa anunciou hoje um computador movido por um processador ARM.

Visualmente bastante semelhante com o Mac mini, o desktop — denominado “Projeto Volterra” — não será vendido para o público final, visto que foi projetado para ajudar desenvolvedores a “explorar muitos cenários de inteligência artificial (IA)”, que é um dos pilares nos quais a empresa acredita que o mundo tecnológico será alimentado futuramente.

Estamos construindo nossa visão para um mundo de computação híbrida inteligente, reunindo computação local na CPU, na GPU e na NPU, e computação em nuvem com o Azure. No futuro, mover cargas de trabalho de computação entre o cliente e a nuvem será tão dinâmico e contínuo quanto alternar entre Wi-Fi e celular no seu telefone hoje. Cada vez mais, experiências mágicas alimentadas por IA exigirão enormes níveis de poder de processamento além dos recursos de CPU e GPU tradicionais.

Com um processador Snapdragon não especificado, o desktop contará com alguns aplicativos da Microsoft já transicionados para a arquitetura ARM, como o Visual Studio 2022 completo, o VSCode, o Visual C++ e o Terminal do Windows.

Será que é o caminho para que os PCs com Windows cada vez mais adotem o ARM? É esperar para ver.

via TechCrunch