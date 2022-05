Mulher é salva de abuso sexual graças a recurso de emergência do iPhone

De acordo com o Wavy, uma mulher chamada Kelli Worst passou por uma situação extremamente traumatizante, mas que não se tornou pior graças à ajuda do recurso SOS de Emergência, do iPhone.

Ela estava com duas amigas na praia Oceanfront, em Virgínia (Estados Unidos), em 2019. Às 2h da manhã, elas resolveram ir embora e, assim, cada uma chamou um carro de aplicativo. Quando Worst ia entrar em seu transporte, um homem chamado Najee Bullock abordou-a pedindo ajuda para procurar seu telefone perdido.

O agressor alegou não ser da cidade e ter sido militar, o que despertou na vítima uma lembrança do seu irmão, que também estava nas Forças Armadas. Assim, ela pediu ao motorista para esperar e começou a ajudar Bullock. Ele deu um número do suposto telefone perdido, mas ele não atendia e era dado como inválido quando inserido no aplicativo Buscar (Find My).

Dessa maneira, Worst entregou seu telefone a ele, para que o homem inserisse o número correto. Foi aí que ela começou a perceber que havia algo estranho, já que ele demonstrou não saber usar muito bem um iPhone, que ele em tese possuía.

O texto abaixo contém informações relativas a assédio sexual que podem ser perturbadoras para alguns leitores.

Então, os ataques começaram. Bullock devolveu o aparelho da vítima, fez gestos sexuais, tapou sua boca e nariz e a colocou voltada para a areia da praia. Nesse momento, Worst rapidamente ativou a função SOS de Emergência, acarretando uma ligação para o 911. Ela passou a falar de maneira a dar dicas de onde estava para o atendente.

O homem percebeu a ligação em curso e a desligou. Worst, nesse momento, achou que era o fim da linha, mas foi nessa hora que a polícia chegou, impedindo que os ataques fossem ainda mais sérios. Ela conta como tudo deixou um grande trauma ainda sendo tratado, mas celebra a longa sentença dada ao criminoso como maneira de justiça.

O SOS de Emergência pode ser ativado apertando cinco vezes seguidas o botão lateral/superior do iPhone ou pressionando um dos botões de volume e o botão lateral juntos, por alguns segundos, e deslizando a opção da função. Um timer de cinco segundos é disparado e, não sendo contido, serviços de emergência são contatados. Caso algum contato seu seja cadastrado, ele também receberá uma mensagem com a sua localização.

Kelli Worst levará um trauma para o resto de sua vida, mas ele poderia ser incomensuravelmente maior se a situação não tivesse sido contida com a ajuda do SOS de Emergência, não?

via 9to5Mac