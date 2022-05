MusicBox facilita salvar músicas para ouvir depois

Antes da revolução do streaming, uma das maiores dúvidas de amantes de música era sobre qual player usar nos dispositivos. Agora, praticamente todo mundo usa o aplicativo oficial de seu serviço favorito (Apple Music, Spotify, etc.) — mesmo que existam bons clientes alternativos de tais apps.

Mas ainda existe um mercado interessante em atividade: dos apps estilo “listen-later” (ou “ouvir depois”, em tradução direta). Resumindo: são aplicativos que possibilitam salvar determinada canção em um momento inoportuno para que elas possam ser ouvidas mais tarde.

Um dos apps mais interessantes do gênero é o MusicBox, que foi projetado pelo desenvolvedor independente Marcos Tanaka, e é uma ótima ferramenta para salvar álbuns e músicas para ouvir mais tarde.

Além de permitir acompanhar as músicas, o aplicativo também pode lhe auxiliar a catalogar e organizar tanto álbuns quanto canções com tags, atribuir notas, gerenciar metadados e muitas outras opções que podem tornar a sua experiência com música ainda mais interessante.

Para adicionar uma música, é possível o fazer tanto usando o menu de compartilhamento do sistema quanto arrastando e soltando a canção ou o álbum no app, bem como inserindo uma URL ou até mesmo através do app Atalhos (Shortcuts).

Quando o assunto é organização, é possível usar a marcação automática para destacar álbuns e músicas, pesquisar de forma avançada (por título, artista, gênero, gravadora, tags, tipo e notas) e até mesmo criar uma pesquisa inteligente para filtrar automaticamente álbuns e músicas com base em critérios predefinidos.

Por fim, falemos da integração com o sistema, a qual permite manter o banco de dados do app sincronizado entre iPhone, iPad e Mac pelo iCloud, acessar facilmente as músicas pela Central da Notificações e widgets, e até mesmo abrir um álbum ou música catalogado no app pelo Apple Music (ou Spotify).

Caso você tenha se interessado, o MusicBox está disponível na App Store e pode ser adquirido por R$17.

via iMore