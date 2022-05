Proton: renovação unifica email, calendário, VPN e armazenamento

O serviço de email, calendário, armazenamento em nuvem e VPN criptografados uniu os produtos oferecidos sob a marca Proton. Desde 2014, quando a então startup suíça iniciou, o nome principal utilizado era ProtonMail. A mudança foi acompanhada por uma nova identidade visual e recursos mais robustos.

O diferencial do Proton é a criptografia de ponta a ponta, como já mostramos por aqui. Com sede na Suíça, conhecida pela neutralidade a qual permite que o país vire um grande esconderijo do resto mundo, a empresa garante que os serviços oferecidos são mais seguros que os demais.

Assim, o foco é reforçar a ideia de um ecossistema de privacidade com as mudanças anunciadas hoje. O site passou a ser proton.me, da mesma forma que o domínio padrão do email será @proton.me — anterior, @protonmail.com, continua valendo para os usuários antigos, bem como o site antigo redirecionar-se-á para o novo.

Até o dia 8 de junho, todos os usuários poderão adicionar um endereço com domínio @proton.me. Depois disso, o recurso ficará disponível apenas para assinantes e o usuário correspondente ao novo domínio ficará livre para cadastro. Exemplo: se o email original é [email protected], não havendo o resgate, qualquer pessoa poderá criar o [email protected]).

Os planos do Proton também sofreram reformulações. Como o serviço não tem anúncios, a empresa alega que o lucro provém totalmente das assinaturas. O plano gratuito dobrou de tamanho (de 500 megabytes para 1GB), enquanto o Mail Plus foi de 5GB para 15GB, custando 5€ (cerca de R$26). No mais, também foi criado o Mail Unlimited, com 500GB, custando 12€ (~R$62).

Além do espaço de armazenamento, as assinaturas incluem um maior número de emails que podem ser trocados por dia, e pastas e endereços de email que podem ser criados. Ficam disponíveis também mais de 1.700 servidores no Proton VPN, contra apenas 100 da versão gratuita.

A reformulação de hoje é a culminância de outras mudanças já feitas no Proton nos últimos meses. A principal delas foi o lançamento de um novo design e modo noturno no aplicativo para iOS do serviço de email. Tudo isso tira bastante a cara mais primitiva e de testes que tinham as soluções da empresa até agora.

Bom, espero precisar repetir menos vezes meu email quando perguntarem agora com o @proton.me! 😝

via Engadget