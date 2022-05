Renders precisos mostram como será o “iPhone 14 Pro”

O YouTuber Jon Prosser (do canal Front Page Tech) divulgou hoje, em seu mais recente vídeo, renders extremamente detalhados do possível visual do vindouro “iPhone 14 Pro”. Criados em parceria com o artista Ian Zelbo, as imagens têm como base alguns dos rumores mais vistos sobre o design do dispositivo.

A maior parte das mudanças destacadas pelos renders estão concentradas na parte frontal do aparelho, a qual, segundo rumores, deverá ganhar um novo recorte no estilo hole-punch com duas aberturas, aposentando de vez o bom e velho notch. As bordas, por sua vez, estão menores — dando espaço para uma tela ligeiramente maior.

Já na parte de trás, o que mais chama atenção é, sem dúvida alguma, o módulo da câmera do aparelho, que está substancialmente maior (tanto em altura como em largura). Esse aumento no tamanho tem relação direta com as melhorias esperadas para os sensores do “iPhone 14 Pro”, os quais deverão contar uma câmera grande-angular de 48 megapixels, capaz de gravar vídeos em 8K.

Outra mudança presente nos modelos feitos por Zelbo são as bordas mais arredondadas — um efeito colateral direto das câmeras ainda mais avantajadas. É importante notar que, mesmo com essa correção, o módulo dos sensores ainda não está perfeitamente alinhado com a borda do iPhone, ressaltando ainda mais o seu tamanho.

Colocando todos esses pequenos ajustes de lado, o “iPhone 14 Pro” mantém vários outros elementos de design das últimas gerações, embora esteja ligeiramente mais alto. Detalhes como as laterais em aço inoxidável e a traseira em vidro fosco voltam a aparecer, conferindo um visual familiar.

Por fim, os renders também incluem uma versão do aparelho numa cor roxa, normalmente vista apenas nos modelos “não Pro” do iPhone. Desta vez, entretanto, a cor aparece num tom bem suave, combinando com o estilo mais “sóbrio” dos modelos profissionais.

Curtiram o visual?

