Como desativar as notificações de teclado da Apple TV [iPhone e iPad]

Se você é dono de uma Apple TV equipada com o tvOS (ou seja, a Apple TV HD ou uma das duas gerações da Apple TV 4K), deve saber que ela oferece muitos recursos bacanas para quem procura uma experiência integrada a outros dispositivos da Maçã.

Caso queira digitar alguma coisa no software da set-top box, é possível usar o teclado virtual do iPhone/iPad que esteja logado no mesmo ID Apple e com o Bluetooth/Wi-Fi devidamente ativados.

Porém, caso não queira mais que as notificações desse recurso não apareçam mais no seu dispositivo, é possível desativá-las de uma forma superfácil.

No seu iPhone/iPad, abra os Ajustes e vá até Notificações » Teclado da Apple TV e desative “Permitir Notificações”.

Prontinho! A partir disso, você não será mais incomodado com esse tipo de notificação nos seus dispositivos. 😉

