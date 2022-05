Golpe no WhatsApp permite invadir conta por meio de ligação

Os golpes pelo WhatsApp não são nem um pouco incomuns aqui no Brasil — mas eles também ocorrem ao redor do mundo. Recentemente, surgiram informações de um novo método relativamente simples, mas muito perigoso, que os invasores têm usado para contornar a segurança do mensageiro e invadir contas.

Como explicado por Rahul Sasi, fundador e CEO da CloudSEk (uma empresa de inteligência artificial que prevê ameaças cibernéticas), os golpistas entram em contato com as vítimas (“selecionadas” aleatoriamente) e tentam convencê-las a ligar para números específicos, geralmente iniciados pelos dígitos 67 ou 405. Como em algumas regiões esse formato é usado por diversas operadoras, as vítimas são menos propensas a suspeitar de uma fraude e mais propensas a discar o número.

De alguma forma (que não foi especificada, ainda), quando a vítima efetua a ligação para o número em questão, os invasores conseguem acesso imediato à sua conta — momento em que eles começam a solicitar dinheiro para seus contatos em nome dela.

A natureza do ataque torna um pouco mais difícil impedir que ele ocorra, mas existem algumas formas de aumentar ainda mais a proteção da sua conta mesmo que você seja alvo de uma invasão — entre eles, ativar o PIN e a confirmação em duas etapas no aplicativo (Configurações » Conta » Confirmação em duas etapas).

Além disso, é preciso estar sempre atento a atividades suspeitas — mesmo de pessoas com as quais você geralmente se comunica no WhatsApp. Em tempo, nunca forneça seus códigos de verificação por mensagens/ligações e também não transfira valores sem antes obter uma confirmação da identidade da pessoa. 😉

via 91Mobiles