Mulher usa rede Buscar e confronta casal que roubou AirPods

Ter seus AirPods perdidos ou roubados é uma chatice sem tamanho, mas boa parte das pessoas não faria o que Juliette Fox fez para ter os seus fones de ouvido de volta: com uma ajudinha da rede Buscar (Find My), ela literalmente confrontou a pessoa que estava em posse dos seus dispositivos — e conseguiu os acessórios de volta.

A história, que viralizou no TikTok, ocorreu na Austrália. Moradora de Canberra, Fox estava em Melbourne para visitar amigos e familiares quando, numa noite em uma casa de jogos eletrônicos, teve seus AirPods furtados do bolso do seu casaco.

Logo em seguida, ela começou a receber notificações da rede Buscar de que os fones estavam sendo utilizados em uma série de locais — as localizações eram tão precisas, segundo Fox, que ela conseguiu até mesmo identificar o apartamento no qual os AirPods foram parar, as estações de trem utilizadas pelos (prováveis) larápios e… o local de trabalho de um deles: uma loja do Woolworths, rede de supermercados australiana — que, nada a ver com o assunto, é aquela mesma que já teve problemas com a Apple anteriormente por conta do seu logo.

Fox, então, não teve dúvidas. A mulher, que descreveu a saga dos AirPods perdidos como “a maldição da sua existência”, foi até o supermercado e identificou a pessoa que estava usando seus AirPods, uma funcionária do estabelecimento. Enquanto gravava um TikTok, Fox confrontou a mulher e a acusou de roubar seus AirPods; a suspeita afirmou, então, que seu namorado tinha encontrado os fones na noite do furto e estava procurando o/a dono(a) dos dispositivos para devolvê-los. A mulher prometeu fazer a devolução após o seu turno de trabalho.

Fox, entretanto, descobriu que os AirPods estavam na loja e confrontou a mulher novamente, mostrando as notificações da rede Buscar e afirmando: “Eu sei que os AirPods estão aqui, então ou você me devolve ou eu vou até a polícia.” Com a acusação, a suspeita entrou em contato com o namorado para explicar a situação, acusando-o de ter “feito uma enorme bagunça”. Por fim, a mulher foi até uma parte reservada da loja e voltou com os AirPods de Fox, devolvendo-os à sua verdadeira dona.

@msjuliettefox Reply to @elleyandpolly yes I got them back! So many lies and holes in their sorry.

Ainda não se sabe quais as consequências do vídeo viral para a funcionária do Woolworths — a empresa afirmou que “está ciente” da existência do vídeo e está investigando o caso.

Quanto a Fox, o final feliz da história foi relatado no vídeo acima — obviamente, nem todo mundo teria a mesma disposição de ir tão longe para recuperar um par de fones de ouvido (e, na maioria dos casos, isso sequer é recomendável do ponto de vista da segurança), mas que bom que, neste caso, tudo terminou bem.

Que história, hein? 😅

