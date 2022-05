Pesquisa aponta Samsung como a preferida das classes C e D no Brasil

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Go2Mob coloca a Samsung como a marca mais popular entre brasileiros das classes C e D no mercado de smartphones. De acordo com os dados, a companhia sul-coreana foi a favorita entre os 30,7% que afirmaram ter trocado de aparelho no último ano.

Publicidade

Realizada em parceria com a FirstCom, a pesquisa contou com a participação de 4.500 pessoas das classes C e D em todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Segundo o levantamento, a Samsung lidera as vendas no país com 51,5%, seguida de Motorola, com 19,5% e Xiaomi, com 9,6%. A Apple, por sua vez, ocupa apenas a quarta posição, com 6,4%, a frente de Multilaser (5,3%), Sony e Nokia (ambas com 0,8%).

Entre os que compraram um smartphone recentemente, 41,3% declararam terem gasto menos de R$1 mil com seus aparelhos, enquanto 38,6% investiram de R$1 mil a R$2 mil e 10,2% de R$2 mil a R$3 mil. Ao mesmo tempo que 5,9% compraram celulares entre R$3 mil e R$4 mil, apenas 1,6% dos participantes se encaixaram na faixa de preço mais alta, acima dos R$5 mil.

Ao serem questionados sobre o uso dos aparelhos, 36,8% dos entrevistados disseram utilizar o celular principalmente para trabalhar — coisa que, segundo Alexandre Ramalho, CEO da Go2Mob, é um reflexo direto da atual crise econômica brasileira:

Com o agravamento da crise durante a pandemia e consequente aumento do desemprego, muitas pessoas que não conseguiram se recolocar no mercado formal de trabalho passaram a atuar como entregadores e motoristas de aplicativos. Muitos começaram a empreender vendendo doces, salgados e outros tipos de alimento. Em todas essas atividades, o uso do celular é fundamental para o contato com o cliente. Nesse cenário, a facilidade no pagamento em várias parcelas facilitou a aquisição de novos smartphones por este público.

Outras atividades comuns incluem a realização de ligações telefônicas (23,1%), a troca de mensagens de texto (13,2%), compras (6,6%) e o uso de rede sociais (5,5%).

Publicidade

Entre os que ainda pretendem trocar de celular em 2022 (28,7%), 39,7% dizem ter preferência por aparelhos da Samsung, que mais uma vez é seguida por Motorola (21,9%), Xiaomi (8,7%), Apple (7%), Multilaser (2,1%) e Nokia (0,4%). Os 20,2% restantes dizem ter preferência por “outras marcas”.

Tablets e notebooks

Apesar de focar em smartphones, a pesquisa também levantou dados de compra e uso para os mercados de tablets e notebooks, os quais também foram dominados pela gigante sul-coreana.

Publicidade

A Samsung aparece isolada na liderança do mercado de tablets com 36,6%, seguida de LG, com 20,1%, ASUS, com 8,9%, e Apple, com (7,1%). Entre os que compraram um dispositivo no último ano, a maioria (31,6%) declarou usar seus tablets para estudar, enquanto 19,3% e 14%, para trabalhar e jogar, respectivamente.

Já no mercado de notebooks, a Samsung aparece com elásticos 48,9%, seguida mais uma vez pela LG com 16,3%, ASUS com 11,5%, e Apple com (7,9%). Entre os que compraram um dispositivo no último ano, 34,8% afirmaram usar seus laptops para estudar, 22,5% para trabalhar e 13,9% para jogar.

via iPNews