Ray Liotta, de “Os Bons Companheiros” e “Black Bird”, morre aos 67 anos

Uma notícia triste nessa quinta-feira para todos os fãs de cinema e para a equipe do Apple TV+: o ator Ray Liotta, conhecido por seu papel em “Os Bons Companheiros” e mais uma série de performances icônicas ao longo das últimas quatro décadas, morreu na noite de hoje (26/5), na República Dominicana.

De acordo com o Deadline, Liotta morreu enquanto dormia, mas ainda não há informações sobre a causa da morte. O ator estava no país gravando um novo filme, “Dangerous Waters”.

Em breve, uma das performances póstumas do ator poderá ser conferida no Apple TV+: ele faz parte do elenco de “Black Bird”, vindoura minissérie estrelada por Taron Egerton (“Rocketman”) e Paul Walter Hauser (“O Caso Richard Jewell”). Na produção, Liotta interpreta Big Jim, pai do protagonista Jimmy Keene (Egerton). A minissérie já está totalmente gravada e em fase de pós-produção.

“Black Bird”, vale notar, não é a única relação de Liotta com a Apple: o ator estrelou, em 2016, um divertido comercial do Apple Music junto ao músico DJ Khaled.

Triste, muito triste. Descanse em paz, Ray! 🖤