Apple estaria atuando por leis de privacidade mais brandas nos EUA

A Apple vem apostando fortemente em um discurso de proteção à privacidade dos usuários — tanto que lançou recursos como a Transparência no Rastreamento em Apps (App Tracking Transparency, ou ATT) e a Retransmissão Privada (Private Relay) do iCloud+ em versões recentes dos seus sistemas operacionais.

Publicidade

Porém, enquanto premia usuários com mais opções para proteger seus dados no mundo virtual, a Maçã estaria trabalhando ativamente através de lobistas para aprovar leis estaduais de privacidade mais brandas nos Estados Unidos. Tal estratégia teria sido seguida também por outras gigantes de tecnologia, como Amazon, Google, Meta e Microsoft.

Essas empresas se aproveitam do fato de que, nos EUA, não há uma legislação federal única para proteção de dados online — como a LGPD (no Brasil) e a GDPR (na Europa) —, de modo que há uma divergência entre os estados sobre até onde as leis devem atuar quanto a esse tema.

Leis aprovadas em alguns estados, inclusive, contam com texto explicitamente escrito por empresas de tecnologia e seus lobistas, de modo que um senador estadual chegou a admitir que um projeto de lei de privacidade foi fornecido por uma dessas empresas. As informações são do The Markup, o qual relatou ocorrências envolvendo 445 lobistas e empresas de lobby em 31 estados.

Publicidade

Enquanto a polêmica é escancarada, as empresas envolvidas seguiram caminhos diferentes quanto a um posicionamento. Enquanto o Google afirmou que o apoio a certos grupos de lobistas não significa um endosso a toda a agenda das organizações, Apple e Amazon optaram por não se pronunciar.

Será que teremos mais capítulos nesta novela? Vamos aguardar…