Assinatura de serviço de VPN da Opera chega ao Mac

A Opera anunciou nesta semana que a função VPN Pro está agora disponível na versão de desenvolvimento do seu navegador para computadores.

Há modalidades da ferramenta para mudar dados na navegação online VPN , uma gratuita e outra paga. Ambas cumprem a função básica de modificar a localização do usuário ao passar a navegação por um servidor intermediário antes de chegar ao destino, dificultando o rastreio por parte de terceiros.

A diferença é que a versão Pro conta com mais recursos, em especial um número muito maior de servidores disponíveis. São mais de 3.000, contra cerca de 100 do modo gratuito. Isso significa que a navegação vai sofrer menos diminuições de velocidade, já que há menor razão pessoas/servidor, além de ser possível usar mais localizações diferentes (possivelmente mais próximas geograficamente de onde a pessoa está, reduzindo a latência).

Para aproveitar a novidade, os usuários devem baixar a versão de desenvolvimento da mais recente atualização do Opera (89.0.4428.0). Vale lembrar que só poderão desfrutar do recurso aqueles que o assinam. O plano custa R$31 por mês, R$94 por semestre ou R$120 por ano. Ao fazer login no navegador com a mesma conta com a qual foi feita a assinatura, será possível então ativar a VPN Pro.

Ao ativar a sincronização, pode-se usar uma outra vantagem da assinatura, que é utilizar o serviço em até seis dispositivos. Basta entrar com a mesma conta em todos os aparelhos e ativar neles a função.

Além da versão para desenvolvedor nos computadores, a VPN Pro também está disponível para Android. Ainda não foi divulgada uma previsão para a disponibilização da função no iOS.