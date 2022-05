Carregador GaN mais adorável da história é um “mini Macintosh”

Se você vê seus carregadores de tomada como acessórios que não são dignos de atenção ou de um maior cuidado no design, pense de novo: a SHARKGEEK lançou recentemente uma campanha para seu mais novo acessório, o Retro 35 GaN Charger, que é uma das coisas mais fofas dos últimos tempos.

O carregador é uma versão em miniatura do Macintosh original, com uma “tela” que assumir várias faces por meio de adesivos que acompanham o produto: você pode estampar por lá o icônico “hello”, a carinha do Finder, o arco-íris do logo da Apple, a frase “Think Different” e muito mais.

E não para por aí: a “telinha” tem um LED embutido que a faz se iluminar de acordo com o status de carregamento: a luz branca indica que não há recarga, enquanto a amarela corresponde ao carregamento normal. A luz azul indica carregamento rápido, e a verde, por fim, corresponde ao “supercarregamento”, em potência máxima.

Sim, “supercarregamento”, porque o acessório, embora pequeno (suas dimensões são próximas às do carregador de 5W da Apple), é poderoso: com tecnologia GaN, de nitreto de gálio, ele consegue chegar a até 35W na sua porta USB-C, capaz de prestar carregamento rápido a qualquer iPhone, iPad ou mesmo ao MacBook Air.

O carregador tem conector dobrável no padrão dos Estados Unidos, mas serão oferecidos também adaptadores na mesma cor/design para outros padrões — incluindo o da União Europeia, que funciona nas tomadas de padrão brasileiro.

O projeto do acessório está em fase de campanha no Indiegogo, e já ultrapassou (bastante) a sua meta de financiamento. Por ora, as recompensas estão esgotadas, mas novos modelos de apoio deverão ser disponibilizados em breve — a ideia é que, uma vez lançado, o carregador custe US$50, mas é possível garantir unidades a preços promocionais apoiando a campanha de financiamento. A expectativa é que as primeiras unidades sejam enviadas em julho próximo.

via Gizmodo