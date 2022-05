Fenômeno sul-coreano, BTS terá série na Apple Music 1

Os membros da boy band sul-coreana BTS apresentarão uma série de três episódios — denominada “BTS Radio: Past & Present” — na Apple Music 1, na qual vão comentar sua ascensão ao estrelato do K-Pop.

No primeiro episódio, eles mostrarão como se deu a formação do grupo com músicas que inspiraram seu som e estilo; já na segunda parte, os membros da banda escolherão algumas das músicas favoritas dos seus fãs (conhecidos como ARMY). Por fim, eles detalharão as músicas do novo álbum“Proof”, o qual será lançado em 10 de junho.

Queríamos usar essa série para celebrar nove anos de BTS com nossos ARMYs em todo o mundo. Cada episódio é dedicado a vocês, e queríamos compartilhar as músicas do BTS que ajudam a contar nossa história.

O primeiro episódio da série estreará amanhã, 28 de maio, na rádio Apple Music 1 — seguido por novos episódios semanais. Vale notar que até mesmo não assinantes do Apple Music podem acompanhar a programação da rádio pelo app Música ou direto na web.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

