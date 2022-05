Google Drive ganha atalhos de teclado para copiar, colar e recortar

Na computação, pressionar a tecla ⌘ command (ou ⌃ control ) e as letras C , V ou X é o padrão universal para copiar, colar ou recortar elementos desde os anos 1980 — até mesmo o Apple Lisa, de 1983, já incluía os atalhos, que se tornaram lugar comum e até mesmo frase de efeito. Por outro lado, um dos serviços de armazenamento de nuvem mais populares do mundo não incluía suporte aos comandos… até agora.

Com alguns anos de atraso, o Google Drive anunciou que enfim está ganhando suporte aos comandos universais para copiar, colar e recortar arquivos. Mas há um detalhe: o suporte é limitado apenas à web, e somente no navegador Chrome.

Caso você esteja usando o navegador do Google, já pode usufruir das maravilhas da área de transferência no Drive e em outros serviços da empresa. É possível, por exemplo, mover arquivos entre várias abas do Chrome, colar documentos num email do Gmail ou em um documento do Google Docs — nestes casos, o Google cola o título e um link para o arquivo.

Você também pode usar o atalho ⌘ ⇧ shift V para criar um atalho para um determinado arquivo numa outra pasta — o que permite criar uma via de acesso fácil ao documento sem duplicá-lo. Também há o comando ⌘ Enter , que abre arquivos ou pastas em uma nova aba.

As novidades já estão disponíveis para todos os usuários (gratuitos ou pagos) do Google Drive. Já não era sem tempo, não é mesmo?

