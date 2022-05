Microsoft confirma estar trabalhando em rival para a Apple TV

A Microsoft confirmou estar trabalhando em um novo dispositivo focado em streaming para rivalizar com a Apple TV. Segundo a empresa, o produto terá o seu serviço de jogos na nuvem, o Xbox Cloud Gaming, como seu principal chamariz.

Em um comunicado ao Windows Central, um representante da Microsoft explicou que o novo aparelho permitirá que assinantes do Xbox Game Pass acessem os jogos de seu catálogo em qualquer TV ou monitor sem precisar de um console completo. A empresa também confirmou o codinome do produto, chamado internamente de “Keystone”.

No ano passado, a Microsoft já havia comentado que estava desenvolvendo uma espécie de dongle parecido com o Chromecast, do Google, para expandir o acesso ao seu serviço de streaming de jogos, o que também incluía um aplicativo para smart TVs. Entretanto, de acordo com o comunicado mais recente da empresa, o produto parece ter seguido um novo caminho.

Como parte de qualquer jornada técnica, estamos constantemente avaliando nossos esforços, revisando nossos aprendizados e garantindo que estamos agregando valor aos nossos clientes. Tomamos a decisão de abandonar a iteração atual do dispositivo Keystone. Nós iremos levar nossos aprendizados e reorientar nossos esforços em uma nova abordagem que nos permitirá entregar o Xbox Cloud Gaming para mais jogadores ao redor do mundo no futuro.

Apesar do seu claro foco em jogos, é bem possível que o dispositivo também inclua apps de outros serviços streaming, como a Netflix, Spotify — e, até mesmo, o Apple TV+. O mais provável é que o dispositivo venha equipado com alguma versão modificada do Windows ou, até mesmo, do Xbox OS, embora o Android ainda não esteja descartado.

Atualmente, o console mais barato vendido pela Microsoft é o Xbox Series S, que parte dos US$300. Como a intenção do “Keystone” é ser uma opção ainda mais barata, é provável ele chegue na mesma faixa de preço da Apple TV 4K, vendida hoje a partir de US$180.

Como o único serviço de streaming de jogos da Apple TV é o próprio Apple Arcade, o “Keystone” pode representar uma grande ameaça para a set-top box da Maçã — muitas vezes preterida por consumidores que acabam comprando soluções bem mais baratas (com foco em streaming de vídeo) como o próprio Chromecast e o Fire TV Stick.

Embora rumores indiquem que a Maçã está trabalhando em uma nova Apple TV mais barata para o segundo semestre, é seguro dizer que o Apple Arcade ainda não está no mesmo nível do Xbox Game Pass, o qual conta com inúmeros jogos de renome como Forza, Halo, Fornite, entre outros.

