Psychonauts 2 é lançado para o macOS

Mesmo não sendo — nem de longe — o sistema operacional preferido de quem gosta de jogar no computador, o macOS vem ganhando alguns bons títulos nos últimos anos — embora geralmente com um certo tempo de atraso em relação ao Windows, por exemplo.

Agora, foi a vez de Psychonauts 2 chegar ao SO da Apple, e menos de um ano depois de ser lançado para Windows, Xbox e PlayStation. Chegando também para PCs com Linux, o jogo da Double Fine Productions (de propriedade da Microsoft) é a continuação do título de sucesso originalmente lançado em 2005.

No game de plataforma, os jogadores devem seguir as aventuras de Raz, um acrobata treinado e poderoso jovem sensitivo que “concretizou o sonho de sua vida inteira de integrar a organização de espionagem sensitiva internacional conhecida como os Psychonauts”.

Porém, o líder deles se transformou desde que foi resgatado de um sequestro e há um espião na administração, o que deixa os superespiões sensitivos em apuros. Com isso, perigo, emoção e riscos não faltarão aos jogadores da franquia, os quais devem guiar Raz na jornada contra um vilão psíquico assassino.

Para jogar Psychonauts 2 no Mac, é preciso ter uma máquina com processador Intel Core i5 ou superior, bem como qualquer Mac com um dos chips da linha M1. Porém, é recomendado minimamente um processador Intel Core i9 com 16GB de RAM e uma placa de vídeo GeForce GTX 1660 com 8GB de memória gráfica.

Caso você queria adquirir o game, terá que preparar bem o bolso. Ele está disponível por nada menos que R$330 na Mac App Store. 🤯

