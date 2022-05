Treine sua mira em Pro Darts 2022+, agora no Apple Arcade

Anunciado no início deste mês, o jogo Pro Darts 2022+ está disponível agora no Apple Arcade. Esta é a produção mais recente da iWare Designs — que também trouxe títulos como Pro Snooker & Pool 2022+ para a plataforma.

Como muitos devem ter percebido, desta vez estamos falando de uma simulação de dardos, uma atividade muito popular na Inglaterra. Com ambientes 3D totalmente texturizados e alvos personalizados, Pro Darts 2022+ é perfeito para jogadores casuais e hardcore — especialmente graças à sua jogabilidade à la Angry Birds.

O controle? Convenientemente simples: basta deslizar o dedo pela tela para lançar um dardo, exceto que você precisa calcular com precisão a direção, o comprimento e a velocidade certa para que ele acerte onde deve.

Você não apenas pode criar seus próprios dardos e competir contra 28 oponentes diferentes, como também pode usar diferentes placas de dardos e modos de jogo — e é aqui que realmente as coisas ficam mais interessantes.

É muito fácil começar a jogar, mas obviamente obter as pontuações mais altas levará tempo. Boa sorte! 🎯

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

