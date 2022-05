O que fazer se o Touch ID do Mac não estiver funcionando?

Foi só a partir de 2016, com a chegada do modelo repaginado da linha MacBook Pro, que os Macs passaram a contar com um componente o qual certamente trouxe mais segurança para usuários: o Touch ID.

De lá para cá, ele foi levado ao MacBook Air e hoje também está no iMac, graças ao Magic Keyboard com esse sensor embutido.

Se você usava bastante esse sensor por aí, mas por algum motivo ele está enfrentando problemas — e, com isso, está sem funcionar —, saiba que algumas dicas podem ajudar a resolvê-los.

Confira, a seguir, algumas delas!

Verifique se o Mac está atualizado para a versão mais recente do macOS. Você pode checar isso indo até o menu Apple (no canto superior esquerdo) e selecionando “Preferências do Sistema…”. Em seguida, clique em “Atualização de Software”.

Certifique-se de que os seus dedos estejam limpos e secos. Caso perceba que o sensor do Touch ID está com algum tipo de sujeira, use um pano limpo e que não solte fiapos para limpá-lo.

Vá até as Preferências do Sistema, clique em “Usuários e Grupos”, no cadeado (no canto inferior esquerdo) e insira a sua senha. Depois, clique em “Opções de Início” e verifique se o início de sessão automático está desativado.

Também nas Preferências do Sistema, clique em “Touch ID” e verifique se as opções “Desbloquear Mac” ou “iTunes Store, App Store e Apple Books” estão ativadas e se você adicionou uma ou mais impressões digitais.

Caso tenha um Magic Keyboard com Touch ID, desligue e ligue o teclado e, em seguida, conecte-o ao Mac usando o cabo de USB para Lightning. Depois de desligar o teclado e ligá-lo novamente, o sensor Touch ID poderá ficar indisponível por até dez segundos.

Tente reiniciar o Mac, indo até o menu Apple e clicando em “Reiniciar…”.

Tente resetar o SMC (System Management Controller).

Como sempre, caso nenhum desses procedimentos resolva o seu problema, a dica é entrar em contato diretamente com a Apple.

Isso pode ser feito de várias maneiras, como através de uma Apple Store, um Centro de Serviço Autorizado Apple ou então pelo suporte da empresa, seja pelo seu site ou pelo aplicativo Suporte da Apple, disponível gratuitamente na App Store.