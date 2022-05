Review: Nuki Smart Lock 3.0 deixa a sua fechadura inteligente

Desde que eu comecei a testar produtos inteligentes compatíveis com o protocolo HomeKit (da Apple), um dos que eu mais queria experimentar era uma fechadura inteligente.

Publicidade

Mas como aqui em casa nem todos são adeptos a essa ideia, queria uma que fosse simples de usar, fácil de instalar e que ainda permitisse abrir a porta com a boa e velha chave, para não criar uma mudança de rotina tão grande para quem não curte essa ideia. Quando descobri a Nuki, ela se mostrou a escolha ideal para esse teste.

Em março passado, eu recebi um kit muito legal deles para testar, composto pela fechadura Nuki Smart Lock 3.0, e pelos acessórios Nuki Bridge e Nuki Power Pack. E, para que o conjunto funcionasse na minha porta, eles também enviaram o Nuki Universal Cylinder (o miolo da fechadura compatível com a que eu usava aqui em casa, que era uma da Keso).

Desde então, eu venho testando esse conjunto. Eis a minha opinião completa sobre os produtos!

As opções da Nuki

Falando da fechadura em si, a Nuki trabalha com dois modelos: a Smart Lock 3.0 e a Smart Lock 3.0 Pro. Eu testei o modelo comum, mas a verdade é que elas são bem parecidas — os diferenciais do modelo Pro são basicamente duas opções de cores (branca e preta) em vez de uma (branca), Wi-Fi embutido (que exclui a necessidade de usar a Nuki Bridge para controlar a fechadura fora de casa) e uma bateria recarregável em vez de trabalhar com quatro pilhas AA.

Publicidade

Não posso falar da Smart Lock 3.0 Pro, mas o modelo comum, ainda que seja bem bonito, não tem um aspecto muito premium por ter o plástico como material principal. Isso não quer dizer que ela seja ruim ou frágil. Mas que seria mais interessante utilizar um material mais rígido, que passe mais confiança ao usuário — até por estamos lidando com uma fechadura —, isso sem dúvida.

Instalação

Falando da instalação, por mais que a Nuki Smart Lock 3.0 seja mesmo mais amigável do que outras fechaduras — é só ver o trabalhão que o Rafa teve para instalar a dele —, é claro que problemas podem acontecer. E aconteceram.

Publicidade

Antes de qualquer coisa envolvendo a fechadura da Nuki em si, você precisa ver se o miolo da sua fechadura atual é compatível com a Smart Lock 3.0 [Pro]. No site da empresa, existe um passo a passo para você ir respondendo e ver se a sua fechadura atual é compatível. No meu caso, ainda que compatível, eu teria que trocar o miolo pelo Nuki Universal Cylinder, já que a minha antiga tinha não tinha uma chave no lado de dentro (era uma peça fixa que não era compatível com a Nuki, impedindo a instalação da Smart Lock 3.0).

Deu para perceber, então, que para usar a fechadura da Nuki, você precisa de uma fechadura que tenha uma chave no lado interno e que se encaixa na Nuki em si — ou, é claro, como no meu caso, usar o Nuki Universal Cylinder que também tem um encaixe perfeito na fechadura.

Essa parte é bem fácil. Se você leva algum jeito para tarefas domésticas, pode até conseguir fazer sozinho; agora, a parte da instalação em si… pelo menos aqui, eu não consegui.

Publicidade

Mesmo com a ajuda de um chaveiro, tivemos que basicamente “destruir” uma peça de plástico que encaixa na porta e é responsável por fixar a Nuki Smart Lock 3.0 em si. No meu caso, o problema é que nenhuma das peças fornecidas pela Nuki (são duas que vêm na caixa do produto, uma mais fininha e uma mais espessa) tinham profundidade suficiente para que eu conseguisse fazer a instalação sem essa “personalização” forçada.

No fim das contas eu consegui, mas se eu desencaixar a Nuki da porta, dá para ver que foi tudo na “gambiarra” mesmo. 😅

Na parte de fora da porta, vale notar, absolutamente nada muda: você continua podendo abrir a porta com a chave e eu não tive nem que mexer na peça que fica por cima da fechadura em si.

Acessórios

A Nuki oferece uma variedade de acessórios para tornar o uso da Smart Lock 3.0 [Pro] ainda melhor. Você pode instalar um botão para abrir a porta quando você se aproximar (via Bluetooth), um outro que você coloca ao lado do interfone para já abrir a porta quando estiver falando com alguém, um sensor para identificar se a porta está aberta ou não, um keypad para abrir a porta com códigos numéricos, entre outros.

Como eu recebi a Smart Lock 3.0, a Nuki fez questão de me enviar também a Nuki Bridge e o Nuki Power Pack.

A Nuki Bridge nada mais é do que uma “ponte” a qual permite que você acesse sua fechadura remotamente. É bem verdade que você pode abrir e fechar a porta (mesmo longe de casa) pelo app Casa (Home). Mas o que a Nuki Bridge faz é basicamente permitir que você controle a fechadura pelo app da Nuki e faça todos os ajustes que conseguiria fazer estando em casa, só que fora (ou seja, mudar todos os ajustes disponíveis).

Já o Nuki Power Pack é algo bem simples: uma bateria recarregável (via USB-C, em formato de quatro pilhas AA) que você encaixa no lugar das pilhas, a fim de facilitar o uso da fechadura.

Não posso opinar ainda sobre a duração dessa bateria, pois ainda não precisei recarregá-la. 😀

Configuração

Vou dividir a configuração em duas, pois uma coisa é a configuração da fechadura em si; outra é a da Nuki Bridge — que era para ser simples, mas eu “sofri” um pouco.

A fechadura em si é bem fácil de configurar pelo app Nuki Smart Lock.

Tudo o que você precisa fazer é abrir o app, tocar em Manage My Devices » Smart Lock » Add new Smart Lock » Set up Smart Lock e seguir as informações (em inglês) na tela. Com a fechadura devidamente configurada no app, aí você pode fazer os ajustes de acordo com o seu gosto/uso.

Por aqui, eu configurei algumas coisas bem legais, como ações (deslizar para o lado esquerdo e direito para fechar e abrir a porta), o tempo exato que eu quero que a porta fique completamente aberta (sem aquela lingueta para fora, para permitir que eu empurre e ela abra), se ela roda 360º (uma volta) ou 720º (duas voltas) para fechar, o tempo exato para ela fechar/trancar automaticamente, o tempo exato pra ela fechar/trancar automaticamente quando ela perceber que eu saí de casa (com base na localização), além de permitir que a porta seja aberta e fechada pressionando o botão físico dela.

Obviamente, na tela principal do app, temos um grande botão que mostra o estado atual da fechadura (trancada ou aberta); tocando nele, você confirma se quer abrir ou fechar a porta.

E, como falei acima, você também pode configurar ações para quando deslizar essa tela para a direita ou a esquerda. Além disso, você pode configurar ações no botão físico da porta — por aqui, eu configurei para ela abrir com um toque e fechar com dois toques:

Segurança e Siri

Deu para ver na imagem acima que, mesmo tocando no botão grandão para abrir a porta, você precisa confirmar a ação. Por conta da segurança que envolve uma fechadura, todas as suas ações precisam ser confirmadas (como se fosse uma confirmação em duas etapas, por assim dizer).

A integração da fechadura com a Siri também vai até a página dois, justamente por isso. Você pode pedir para a assistente abrir a porta numa boa pelo seu iPhone ou Apple Watch, por exemplo, como eu fiz no vídeo abaixo.

Mas não tente realizar essa ação pelo HomePod. Ao fazer isso, a Siri informa que tal ação só pode ser feita por um dispositivo pessoal — o que faz muito sentido, já que uma pessoa qualquer poderia chegar aqui perto da minha janela, por exemplo, e pedir para a Siri (no HomePod) abrir a minha porta.

Auto Unlock

Uma das coisas mais legais, talvez, seja o recurso Auto Unlock que, como o próprio nome indica, abre a porta automaticamente — com base na sua localização. Você configura no mapa onde a fechadura está localizada (sua casa) e o raio dessa cerca virtual (no meu caso, coloquei para 100 metros).

A partir daí, ao entrar nessa cerca virtual, você recebe uma notificação (no iPhone e no Apple Watch) informando que ao se aproximar da fechadura e o Bluetooth fizer a conexão com ela, a porta se abrirá automaticamente. Da mesma forma, se sair de casa e for se afastando, ela percebe que você já não está próximo e sugere trancar logo a porta — que, no meu caso, eu ajustei para trancar sempre cinco minutos depois de ser aberta.

É uma mão na roda, sem dúvida, mas você precisa se atentar a alguns possíveis problemas. E não estou me referindo a uma vez ou outra que a porta simplesmente não abre — algo que já aconteceu por aqui, muito provavelmente porque eu fui na esquina ou em algum lugar próximo e a fechadura entende que eu não saí da cerca virtual.

No meu apartamento, são três portas: um portão da rua que entra para a área comum, um outro que entra no prédio em si e, finalmente, a porta da minha casa. Só que, se eu entrar de carro, eu passo bem perto dessa segunda porta que, por sua vez, é ao lado da porta do meu apartamento em si (já que eu moro no primeiro andar). Então você já imaginou, né? Quando eu chego de carro e passo próximo à minha porta em direção à garagem, a porta da minha casa abre.

Como eu ainda tenho que estacionar o carro e voltar para casa, nesse período a porta fica aberta e qualquer um pode entrar. Então, se você tem um cenário parecido com esse, é bom avaliar se vale ou não usar essa função.

Convidando outros usuários

O bom de se ter uma fechadura digital é não precisar de chave — ainda que a Nuki, como falei, continue permitindo que você abra a porta com a sua.

No app, há uma seção chamada Manage users pela qual você pode adicionar e remover pessoas as quais podem abrir a sua porta usando o smartphone dela — para isso, essa pessoa precisa necessariamente instalar o app Nuki, a não ser que ela faça parte da sua casa no HomeKit e abra/feche a porta por lá.

Por aqui, eu convidei a babá das crianças e a Alessandra (esposa), por exemplo. E ao convidar alguém, você pode configurar um período que ela pode abrir/fechar a porta (por um ano, por exemplo), além de também poder ajustar os dias da semana e os horários que a pessoa pode controlar a porta pelo smartphone.

Outras configurações

Existem ainda outras opções que eu particularmente não uso, mas que podem fazer sentido para você, como o Night mode (que fecha a porta automaticamente — com rotação de 720º — e ativa o modo de economia).

Por falar em Energy-saving mode, eu deixei no automático — esse modo determina o intervalo que a fechadura se comunica com o app; quando menor o intervalo desse escaneamento do Bluetooth, menos energia é usada.

Há ainda recursos como Optimize locking (que reduz a distância do fechamento e economiza tempo e bateria), opção de permitir que novos aparelhos façam o emparelhamento com a fechadura via Bluetooth e outras coisas mais.

Você também pode controlar a fechadura pela web (seu computador), atualizar o firmware da fechadura e ver um registro com todas as vezes que a porta foi aberta/fechada. Por falar em registro, as notificações de abertura e fechamento no iPhone/Apple Watch são ótimas para você controlar que a porta realmente fechou (quando você saiu) e se alguém entrou na sua casa quando você estava fora — que, aliado a uma câmera como a Logitech Circle View ou a Aqara Camera Hub G3, funciona que é uma beleza!

Compatibilidade com o HomeKit

A configuração com o HomeKit é feita daquele jeito tradicional. Você pode escanear o código que vem no próprio produto ou fazer a sua adição pelo app Nuki.

Como sempre, o controle pelo app Casa é bem limitado. Você pode criar automações e cenas diversas, mas pelo controle você pode abrir e fechar a porta. E só — não que você precise de muito mais do que isso, mas…

E se a bateria acabar?

Isso é uma dúvida que muita gente tem. Ainda que você receba notificações quando a bateria/pilha estiver acabando, com a Nuki Smart Pro 3.0 você não tem com o que se preocupar.

Do lado de fora, como já falei, você pode abrir com a sua chave numa boa. Do lado de dentro, o circulo é giratório e serve como uma chave manual. Girando para a esquerda, você abre a porta; para a direita, fecha. Simples assim.

E se a porta abrir e não fechar sozinha?

Como disse acima, eu configurei a porta para sempre fechar cinco minutos após ser aberta. Mas se por um acaso alguém não empurrar a porta até o fim para que a tranca entre no buraco dela e a Nuki não conseguir fechar a porta como deveria, o LED da Smart Lock 3.0 [Pro] fica piscando em vermelho para informar que há algo de errado.

Quando você percebe o problema, basta empurrar a porta até o fim que ela se tranca. 😉

Configurando a Nuki Bridge

Essa foi a parte que me deu mais dor de cabeça. O que era para ser algo simples, se transformou num desafio.

Na teoria, tudo o que eu tinha que fazer era entrar em Manage my devices » Bridge » Manage Brigde. Só que, ao fazer isso e configurar o acessório, ele se conectava à fechadura e depois voltava a essa estaca zero de configuração. Após muitas tentativas, resolvi tentar outro caminho.

Fui então nas configurações da Smart Lock 3.0 e descobri uma seção chamada Connection status. Entrando nela e tocando no “i” (canto superior direito), vi que a “Connection via Bridge” não estava ativada — sabe-se lá o motivo.

Tocando ali no círculo ao lado, a conexão foi feita e nunca mais desfeita. Pronto, problema resolvido! Mas até eu descobrir isso, foram muitos dias…

Vale a pena?

Eu estou adorando. De forma crua (sem todos os acessórios que estão disponíveis), a Nuki Smart Pro não tem todos os recursos que você encontra em outras fechaduras mais parrudas como a Aqara N200 que o Rafa testou (impressão digital, teclado numérico e mais), nem a desejada compatibilidade que com o app Carteira (Wallet) que algumas novas no mercado, como a Aqara D100, oferecem.

Mas o trunfo dela é justamente ser uma fechadura que se adapta, na medida do possível, à sua porta e à sua fechadura já existente. Ela é uma camada de inteligência que você adiciona à sua porta sem precisar desmontar e refazer a sua porta — algo que pode acontecer a depender do modelo de fechadura inteligente que você adquirir.

Colocando isso no papel, eu recomendo facilmente a Nuki para quem quer, assim como eu, ter a possibilidade de automatizar e de abrir/fechar sem depender de uma chave — ainda que isso continue sendo possível.

Onde comprar?

Por ser uma empresa alemã, a Nuki é mais facilmente encontrada em lojas online em países europeus (Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Polônia, Reino Unido, República Tcheca e Suíça). Curiosamente, os produtos da Nuki também estão disponíveis no Chile.

Na Europa (pegando a Alemanha como exemplo), a Smart Lock 3.0 sai por 150€; o modelo Pro sobe para 270€; já a Nuki Bridge custa 100€; o Power Pack sai por 50€; por fim, o Nuki Universal Cylinder custa cerca de 80€.

Ela também pode ser encontrada na Amazon americana, que faz a importação do Reino Unido para os Estados Unidos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.