Como personalizar a barra lateral do app Atalhos [Mac]

Aqui no MacMagazine, já falamos diversas vezes sobre a chegada do aplicativo Atalhos (Shortcuts) ao macOS, ocorrida no ano passado junto ao lançamento do macOS Monterey 12.

Com ele, é possível executar funções como usar dois apps em tela dividida e até transformar um texto em áudio, por exemplo.

Já ensinamos por aqui como adicionar um atalho diretamente à barra de menus e até ao Dock, o que pode facilitar o seu uso.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode editar os itens que aparecerão na barra lateral esquerda do app, como aqueles que foram modificados ou executados recentemente.

Veja, a seguir, como fazer isso por aí!

Primeiramente, certifique-se de que o app Atalhos esteja aberto. Em seguida, vá até Atalhos » Preferências… (na barra de menus) e selecione a aba “Barra Lateral”. Por fim, marque/desmarque os itens desejados.

Note que alguns deles, como “Galeria” ou “Todos os Atalhos”, não podem ser desmarcados por serem obrigatórios.

Como a mudança ocorre em tempo real, não é necessário fazer mais nada para que as alterações sejam salvas. 😊