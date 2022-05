Como usar o recurso de piscar a tela ao receber alertas sonoros [Mac]

Já falamos dezenas de vezes aqui no MacMagazine sobre o esforço que a Apple aplica em lançar alguns recursos voltados à acessibilidade.

É através de uma dessas ferramentas que uma pessoa com dificuldades motoras pode controlar o cursor do mouse do Mac, com os movimentos da cabeça captados por uma webcam, por exemplo.

Pois na dica de hoje, mostraremos como é possível ativar uma opção para fazer com que a tela do Mac pisque sempre que um alerta sonoro for executado. Isso pode ser interessante principalmente para quem possui problemas de audição.

Confira, nos próximos parágrafos, como ativar essa função por aí!

Abra as Preferências do Sistema e clique em “Acessibilidade”. Depois, na barra lateral esquerda, selecione “Áudio”. Para testar como o recurso da piscada da tela funciona, clique em “Testar a Piscada da Tela”.

Quando estiver pronto para ativá-lo, marque a caixa de seleção ao lado de “Piscar a tela sempre que ocorrer um som de alerta”.

Muito legal, não?! 👨‍💻