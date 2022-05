“iPhone 14 Pro” terá Tela Sempre Ativa, diz Gurman; confira outras novidades do iOS 16

Daqui a exatos oito dias, a Apple realizará a keynote de abertura da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022, na qual conheceremos as principais novidades do iOS 16, do iPadOS 16, do macOS 13, do watchOS 9 e do tvOS 16.

Em antecipação ao grande evento, Mark Gurman revelou hoje na mais nova edição da sua newsletter “Power On” (da Bloomberg) algumas coisas bem interessantes que podemos esperar dos novos sistemas.

Corroborando o que o analista Ross Young levantou há poucos dias, Gurman disse que os “iPhones 14 Pro” e “14 Pro Max” serão equipados com uma Tela Sempre Ativa (Always-On Display) — algo que muito provavelmente só ouviremos no evento de lançamento deles, lá para setembro.

Apesar dessa possível exclusividade dos novos modelos, Gurman aposta que o iOS 16 virá sim com boas novidades para a sua tela bloqueada — estas, provavelmente disponíveis para outros modelos —, incluindo “novos wallpapers com suporte a widgets”. Espero que isso também inclua, por exemplo, a possibilidade de personalizarmos os dois botões de atalho na parte inferior. 🙏🏼

No caso do iPadOS 16, Gurman acredita que ele ganhará novas capacidades de multitarefa, possivelmente com janelas redimensionáveis. Há alguns dias, por sinal, o desenvolvedor Steve Troughton-Smith encontrou referências a isso em códigos do WebKit — então deve ser mesmo para valer.

Gurman cita, ainda, novos recursos sociais e melhorias em áudios no app Mensagens (Messages), novidades para o Saúde (Health) no iOS 16 e no watchOS 9, mais recursos para a casa inteligente no tvOS 16 e — vejam só! — um painel de Preferências do Sistema (System Preferences) totalmente redesenhado no macOS, mais similar aos Ajustes do iOS.

Empolgados? 😀