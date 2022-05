App e-Título agora tem notificações sobre as eleições de 2022

O aplicativo e-Título ganhou uma atualização (versão 2.4.1), cujo recurso principal são notificações de informações importantes sobre as eleições de 2022. “A central de notificações foi modernizada para realizar os disparos com conteúdos oficiais sobre o pleito”, afirmou a imprensa oficial Agência Brasil.

Essa é uma maneira de o Tribunal Superior Eleitoral comunicar-se diretamente com os cidadãos sobre assuntos relacionados às eleições. O esforço soma-se às iniciativas da governança eleitoral visando a combater a disseminação de notícias falsas e demais atos que ponham em jogo a lisura do processo e/ou representem crimes eleitorais.

É necessário ativar as notificações do aplicativo, bem como atualizá-lo, para se beneficiar da novidade. Além dela, o e-Título ganhou recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Algumas semanas atrás, foi noticiado que uma nova versão do app estava em testes, em que se citou instabilidades por que passaram o aplicativo durante as eleições municipais de 2020, de modo a evitar que o incidente se repita.

Lançada em 2017, a versão virtual do título de eleitor brasileiro vem ganhando diversas funções, de maneira que se tornou um verdadeiro centro de resolução de problemas do tema. Por meio do app e-Título, é possível realizar serviços como justificar a ausência em eleições, emitir guias de multas e certidões, além de se candidatar a mesário voluntário.

