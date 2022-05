Como ativar a opção para mostrar o assunto no Mensagens [iPhone e iPad]

Se você é um dos pouco s usuários do iMessage no Brasil e é leitor assíduo do MacMagazine, já deve ter se deparado com alguma de nossas dicas envolvendo o serviço de mensagens da Apple.

A dica de agora é bem simples, mas não menos interessante. Ao ativar uma opção nos ajustes do sistema, é possível enviar uma mensagem com um assunto antes dela.

Isso acaba sendo ideal nos momentos em que você precisa escrever uma mensagem que necessite antecipar o assunto.

Para isso, no iPhone/iPad, abra os Ajustes, vá até “Mensagens” e, na seção “SMS/MMS”, marque “Mostrar Assunto”. Apesar de estar nessa seção, o recurso também funciona no iMessage, então não se preocupe.

Feito isso, basta voltar ao app Mensagens (Messages), abrir a conversa desejada e escrever o assunto antes da mensagem em si.

Apesar de ser muito útil, tal opção não está disponível no app para Macs… 🤷