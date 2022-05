Como criar e usar os Adesivos de Memoji [iPhone e iPad]

Quando a Apple lançou o iPhone X, em 2017, ela aproveitou para nos trazer o Face ID, o sistema de reconhecimento facial que permite desbloqueá-lo, acessar aplicativos protegidos ou fazer compras usando o Apple Pay.

Essa tecnologia só foi possível graças aos sensores presentes no sistema TrueDepth. Além do Face ID, ele também possibilita o uso dos Memojis e os Adesivos de Memoji, uma maneira superdivertida de expressar as suas emoções.

Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode criar os Adesivos de Memoji no seu Mac. Agora, chegou a vez de mostrar como fazer isso pelo seu iPhone/iPad. Vamos nessa?!

Antes de mais nada, é bom deixar claro que, se você já criou um Memoji anteriormente, ele será automaticamente usado como um pacote de adesivos. Se quiser criar um novo, siga as etapas descritas em nosso artigo dedicado aos Memojis.

Como fica claro acima, você pode criar quantos Memojis quiser, dependendo do seu humor ou da sua personalidade.

Feito isso, abra o app Mensagens (Messages), selecione a conversa na qual deseja enviá-lo e acesse o recurso usando a barra acima do teclado (cujo ícone do recurso é representado por três emojis).

Em seguida, selecione o Memoji que deseja usar, na parte superior. Depois, toque no adesivo que deseja enviar para o contato e na flechinha voltada cima (em azul, no caso do iMessage).

Você também pode, se quiser, manter o adesivo pressionado por alguns segundos e arrastando-o para a mensagem desejada (como uma forma de reagir a uma delas, por exemplo).

Bem bacana, não acham?!