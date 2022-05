Como encaminhar uma mensagem no iMessage [iPhone, iPad e Mac]

Através do app Mensagens (Messages), é possível não só enviar/receber mensagens do tipo SMS e MMS Multimedia messaging service, ou serviço de mensagem multimídia. , como também usar o iMessage. Com ele, você pode trocar mensagens com outros usuários de dispositivos da Maçã — de graça.

No Brasil, obviamente, ele não chega a ser tão popular quanto nos Estados Unidos. Porém, se você faz uso dessa ferramenta, há algumas dicas e truques muito bacanas que valem o destaque.

Uma delas é a possibilidade de encaminhar uma mensagem — seja ela texto, áudio, imagem ou vídeo. Veja como fazer esse procedimento no iPhone/iPad e no Mac!

Como encaminhar uma mensagem no iPhone/iPad

Abra o Mensagens e selecione a conversa onde esteja o texto/vídeo/foto que deseja compartilhar. Em seguida, pressione e segure o dedo em cima da mensagem, toque em “Mais…” e depois na flechinha (no canto inferior direito).

Por fim, escolha o destinatário da mensagem e toque na flechinha azul voltada para cima.

Como encaminhar uma mensagem no Mac

Com a conversa aberta, clique com o botão direito do mouse em cima da mensagem, selecione “Encaminhar…” e depois de digitar o destinatário, pressione Return no teclado.

Você usa o iMessage por aí? 💬