Dragon Quest Builders está agora disponível para iOS e Android (em português)

Abram alas para mais um jogo da Square Enix a estrear na App Store: Dragon Quest Builders chegou dia 26 deste mês, com uma promoção que durará até 9 de junho.

Lançado originalmente em 2016 para PlayStation e Nintendo Switch, o jogo traz a mesma ideia do famoso Minecraft com uma pitada a mais de elementos de RPG . Da mesma forma, o game transforma o jogador em um construtor de ambientes em bloco, que criam e modificam todo um universo, com algo a mais: ele é esteticamente muito mais aprazível.

A estreia do jogo para dispositivos móveis chegou como DLC e algumas novidades específicas como um botão de desfazer, adaptações para telas sensíveis ao toque e cursores especiais. Há a possibilidade de comprar à parte o “Tapete mágico”, o “Kit de modelos de chefes monstros”, o “Kit de astronomia” e também o “Anel pixelado”.

Esse lançamento “surpresa” é devido ao 36º aniversário do (maravilhoso) jogo original, Dragon Quest, no qual um dos criadores foi Akira Toriyama (o mesmo de Dragon Ball) e que foi um dos RPGs mais populares de seu tempo.

Dragon Quest Builders chega por R$125 na App Store e no Google Play – mas acredite, esse já é o preço com desconto de lançamento. Após o dia 9/6, o jogo ficará 20% mais caro. Se curtir o game, é melhor aproveitar logo… 😛

via TouchArcade