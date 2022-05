Ex-Apple comenta relação de Steve Jobs com demonstrações de produtos

Ken Kocienda, ex-Apple conhecido por ser o criador do corretor automático do iOS, compartilhou recentemente no Twitter uma sequência de posts com detalhes inéditos sobre a relação de Steve Jobs com as suas clássicas demonstrações de produtos em apresentações (também conhecidas apenas como demos).

Na thread, Kocienda explicou que Jobs insistia sempre na simplicidade das demos, as quais precisavam mostrar as funcionalidades de um produto de forma direta, sem firulas ou informações abstratas. Cada apresentação precisava ter o público geral em mente, o que demandava uma linguagem clara.

People say Steve Jobs was a product genius. Some insist on claiming he was our iPhone “product manager” too. Let’s take a look at this. How did he work? — Ken Kocienda (@kocienda) May 28, 2022 As pessoas dizem que Steve Jobs era um gênio dos produtos. Alguns insistem em afirmar que ele também era nosso “gerente de produto” do iPhone. Vamos dar uma olhada nisso. Como ele trabalhou?

Essa fixação de Jobs pelas demonstrações ao vivo também fazia parte de um esforço para diminuir o tempo gasto com o preparo das apresentações, já que ela dispensavam a criação de uma quantidade considerável de slides, documentos e mais. Para isso, cada detalhe da apresentação precisava ser meticulosamente planejado para incluir a proposta exata do produto.

Todo esse cuidado era apenas mais uma faceta do perfeccionismo característico do falecido cofundador da Apple. De acordo com Kocienda, não era incomum ser confrontado com um curto e seco “Por que você está desperdiçando meu tempo?”, caso Jobs fosse recebido com uma demonstração incompleta.

Apesar dessa aparente dureza, para o ex-Apple, o feedback dado por Jobs era essencial para que os times de desenvolvimento dos produtos focassem nos problemas certos, na hora certa, o que tornava tudo mais claro e eficiente.

A thread completa com os tweets de Kocienda por ser acessada aqui.

