Gurman reforça lançamento de novo MacBook Air na WWDC22

Além de comentar algumas das possíveis novidades dos “iPhones 14 Pro” e do iOS/iPadOS 16, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) reforçou, em seu último boletim informativo “Power On”, que qualquer possível lançamento de hardware na WWDC22 “provavelmente estará no lado do Mac”.

Publicidade

Mais precisamente, Gurman falou que a Apple poderá lançar seu próximo MacBook Air, presumivelmente equipado com o chip “M2”, na conferência da semana que vem. No entanto, a crise na cadeia de suprimentos causada pelos lockdowns — devido ao avanço do novo Coronavírus (COVID-19) — na China teria colocado esse objetivo em risco.

Segundo Gurman, a possibilidade desse lançamento se dá ao fato de que alguns desenvolvedores notaram funcionários da Apple usando “MacBooks Air de próxima geração com seus aplicativos” — presumivelmente para testar o novo modelo antes do seu anúncio oficial.

Como muitos devem se lembrar, as especulações sobre o lançamento de um novo MacBook Air este ano já foram levantadas algumas vezes — e, como o modelo atual foi um dos primeiros a contar com o chip M1, há pouco menos de dois anos, ele certamente está entre um dos maiores candidatos a atualização.

Publicidade

Ademais, de acordo com vários outros rumores, é possível que o próximo MacBook Air tenha um novo design — alinhado com o dos MacBooks Pro de 14 polegadas. Entre as mudanças, o novo modelo teria detalhes (bordas da tela, notch e teclado) todos brancos e seria oferecido em diversas cores, tal como os iMacs atuais.

Vale notar, embora o foco aqui seja o novo MacBook Air, Gurman já comentou que há pelo menos nove Macs em desenvolvimento com novas gerações de chips da Apple.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.