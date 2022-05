Instagram testa upload de fotos e vídeos em tela cheia no feed

Após testar um novo feed em tela cheia no começo do mês, o Instagram está trabalhando agora em uma nova opção que permitirá a publicação de fotos e vídeos no formato 9:16. Essa novidade já havia sido confirmada há alguns dias pelo chefão da plataforma, Adam Mosseri, e agora ganha suas primeiras imagens.

Apesar de o feed em tela cheia ter tido uma recepção bastante mista quando foi liberado para um seleto grupo de usuários, há algumas semanas, o suporte para posts em 9:16 pode ser interpretado como mais um passo da rede social para esse novo layout — parte de um claro esforço da companhia para competir com o TikTok.

Yup, #Instagram is already working on the ability to upload 9:16 photos 👀 https://t.co/2FEccPrU4r pic.twitter.com/ssiQbeQ72D — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 29, 2022 Sim, o #Instagram já está trabalhando na habilidade de publicar fotos em 9:16.

Em uma captura de tela compartilhada no Twitter pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, é possível ver a nova opção que permite a seleção de uma foto ou um vídeo em tela cheia (fullscreen) além das tradicionais ferramentas de edição e ajustes para o post. De acordo com Mosseri, a novidade já pode ser acessada por alguns usuários.

Tecnicamente falando, já era possível fazer o upload de uma foto ou um vídeo em 9:16 mesmo antes dessa mudança; entretanto, o usuário era obrigado a recortar o post ou mantê-lo com bordas pretas dos lados para que ele coubesse na moldura da rede social. Com a nova funcionalidade, a plataforma encaixará a imagem completa no feed sem prejudicar sua visualização.

Curiosamente, a primeira vez que Mosseri comentou sobre a possibilidade de a rede social permitir posts em 9:16 foi em um Story postado apenas na última sexta-feira (27/5). Em outra oportunidade, o executivo afirmou que o feed em tela cheia tem a missão de deixar a experiência da rede social “mais imersiva”.

